-SEÇİM İŞ YERLERİNİN KİRALARINI YÜKSELTTİ MALATYA (A.A) - 25.04.2011 - Seçim bürosu açmak isteyen siyasi partiler iş yerlerine talip olunca sahipleri, 45 gün için yıllık kira bedeli talep etmeye başladı. AK Parti Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 4 adet seçim bürosu açtıklarını söyledi. 2 seçim bürosu daha açmayı planladıklarını kaydeden Tüfenkçi, ''Seçim bürolarının çay ocağı olarak kullanılmasını istemiyoruz. Partimizin misyonunu anlatacak, seçim beyannamesini halkımıza iletecek, AK Parti'nin 9 yılda yaptıklarını anlatacak bürolarımız olmasını istiyoruz. Seçim bürosundaki görevli arkadaşlarımızı da buna uygun olarak seçmeye çalışıyoruz. Hizmet etmeyen, çok fonksiyonel olmayan kişileri seçmiyoruz'' dedi. Bütün adaylar için ortak büro açtıklarına dikkati çeken Tüfenkçi, ''Vatandaşlar da o konuda biraz sıkıntı yaratıyor. İki ay için nerede ise bir senelik kira talep ediyorlar. Bütçemizi aşan yerleri tercih etmiyoruz. İş yeri sahipleri en az 10 bin lira istiyor'' ifadesini kullandı. MHP Malatya İl Başkanı Arif Yıldız ise bu seçimde sadece bir seçim bürosu açacaklarını kaydetti. Yıldız, şu bilgiyi verdi: ''Parti üyelerimizin seçim bürosunda oturmasını istemiyoruz. Dışarıda gezsin. Seçim büroları şimdiye kadar aktif kullanılmamış. Yaklaşık 20 seçim bürosu açsak bir seçim bürosunda en az 3 kişi çalışacak. 60 kişiyi bağlamış oluyorsunuz. Seçim bürosunda çalışanlar aktif çalışmıyor. Seçimde çalışacak kişi sayısını azaltmış oluyoruz. Onun için sadece bir seçim bürosu tutacağız. Adaylar da ayrı ayrı seçim bürosu açamayacak. Her aday dışarıda programını tamamlayıp akşam rapor verecek.'' Seçim bürosu tutmak isteyince iş yeri sahiplerinin fiyatı yükseltmesinden yakınan Yıldız, kent merkezinde tutmayı planladıkları seçim bürosu için en az 10 bin lira istendiğini, fiyatların bazı durumlarda 20 bin liraya kadar çıkabildiğini aktardı. CHP Malatya İl Başkanı Hüseyin Baştürk ise şimdiye kadar 2 seçim bürosu açtıklarını, hiçbirine de para ödemediklerini bildirdi. Baştürk, ''Gönüllü örgütlerimiz var. Parti üyeleri ücretsiz kiralıyor'' dedi. İş yeri kiralarının yüksek olduğunu da bildiğini anlatan Baştürk, ''İş yeri kiraları 30-35 bin lira civarında. Ancak, bizim üyelerimiz bize ücretsiz kiralıyor'' diye konuştu. Baştürk, 6 seçim bürosu açabileceklerini ifade etti.