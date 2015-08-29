Seçim hükümeti kabinesine onay



7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon hükümetinin kurulamamasının ardından geçici seçim hükümeti oluşturulması kararı alındı. Başbakan Davutoğlu, geçici seçim hükümeti kabinesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı basına kapalı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, Geçici Bakanlar Kurulu'nu onayladı.

1 saat 10 dakika süren görüşmede Davutoğlu'nun sunduğu listede 11 AKP'li, 11 bağımsız, 1 MHP'li, 2 de HDP'li yer alıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, görüşme sonrası Çankaya Köşkü'nde seçim hükümetini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'na Feridun Sinirlioğlu, İçişleri Bakanlığı'na Selami Altınok, Adalet Bakanlığı'na Kenan İpek, Ekonomi Bakanlığı'na Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı'na Nabi Avcı, Savunma Bakanlığı'na Vecdi Gönül, AB Bakanlığı'na Ali Haydar Konca getirildi. Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz ve Tuğrul Türkeş ise Başbakan Yardımcısı oldular.

“4 yıllık hükümet gibi çalışacağız”

Davutoğlu, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, "1 Kasım'a da giderken sanki 4 yıllık hükümet gibi çalışacağız. Milletimiz bu anlamda rahat etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonrası CHP ve MHP ile yaptığı koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamamıştı.

45 günlük sürenin dolmasının ardından erken seçim kararı alınmış ve Erdoğan, Davutoğlu'nu geçici hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Türkiye 1 Kasım'da erken seçime gidiyor.