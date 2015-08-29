T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Seçim hükümeti kabinesine onay

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, geçici seçim hükümeti kabinesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Erdoğan listeyi onayladı.

29 Ağustos 2015 00:01


7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon hükümetinin kurulamamasının ardından geçici seçim hükümeti oluşturulması kararı alındı. Başbakan Davutoğlu, geçici seçim hükümeti kabinesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı basına kapalı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, Geçici Bakanlar Kurulu'nu onayladı.

1 saat 10 dakika süren görüşmede Davutoğlu'nun sunduğu listede 11 AKP'li, 11 bağımsız, 1 MHP'li, 2 de HDP'li yer alıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, görüşme sonrası Çankaya Köşkü'nde seçim hükümetini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'na Feridun Sinirlioğlu, İçişleri Bakanlığı'na Selami Altınok, Adalet Bakanlığı'na Kenan İpek, Ekonomi Bakanlığı'na Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı'na Nabi Avcı, Savunma Bakanlığı'na Vecdi Gönül, AB Bakanlığı'na Ali Haydar Konca getirildi. Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz ve Tuğrul Türkeş ise Başbakan Yardımcısı oldular.

“4 yıllık hükümet gibi çalışacağız”

Davutoğlu, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, "1 Kasım'a da giderken sanki 4 yıllık hükümet gibi çalışacağız. Milletimiz bu anlamda rahat etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonrası CHP ve MHP ile yaptığı koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamamıştı.

45 günlük sürenin dolmasının ardından erken seçim kararı alınmış ve Erdoğan, Davutoğlu'nu geçici hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Türkiye 1 Kasım'da erken seçime gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye Başbakanı Ahmet DavutoğluCumhurbaşkanı ErdoğanHaziranDavutoğluCumhurbaşkanlığı SarayıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGeçici Bakanlar KuruluAKPMHPHDPAhmet DavutoğluKöşküBakanlığı Feridun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24