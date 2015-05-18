'Seçim hileleri ve boş pusula' iddiaları mecliste

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde “fazladan basılan pusulaların mühürlenip seçmenlere verileceği, boş pusulayı getirene 200 lira verileceği ve seçim hileleri” iddialarını Meclis’e taşıdı.

Tanrıkulu, 7 Haziran 2015 Seçimlerinde, seçim hilelerinin bilgisayarlar ve seçim sisteminin yer aldığı ağ sistemleri üzerinde müdahale şeklinde olacağı ve asıl hilelerin İl ve İlçe Seçim Kurulları’nda sandıklardan gelecek sayım sonuçlarının YSK sistemine kaydı sırasında olacağı, hata süsü verilerek diğer partilerin aldığı oyların sayısal değerlerinin düşürülerek AKP’ye yazılacağını iddia etti.

Tanrıkulu’nun Başbakan Davutoğlu’na verdiği yazılı soru önergesi şöyle:

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde fazladan basılan pusulaların mühürlenip seçmenlere verileceği ve boş pusulayı getirene 200 TL verileceği iddiası doğru mudur?

Bütün illerde UYAP‘taki sorumluların güvenilir isimler ile değiştirildiği, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına stratejik isimlerin atanmasının sağlandığı iddiası doğru mudur?

7 Haziran 2015 Seçimlerinde, seçim hilelerinin bilgisayarlar ve seçim sisteminin yer aldığı ağ sistemleri üzerinde müdahale şeklinde olacağı ve asıl hilelerin İl ve İlçe Seçim Kurullarında sandıklardan gelecek sayım sonuçlarının YSK sistemine kaydı sırasında olacağı, hata süsü verilerek diğer partilerin aldığı oyların sayısal değerlerinin düşürülerek AKP’ye yazılacağı iddiası doğru mudur?

Fazladan basılan oy pusulalarının güvenliği nasıl sağlanacaktır?

İl ve İlçe Seçim Kurullarında kullanılmayan oy pusulalarının denetimi kim ya da kimler tarafından yapılacaktır?

İl ve İlçe Seçim Kurullarında siyasi parti temsilcilerine kullanılan ve kullanılmayan oy pusulalarını denetleme imkanı verilecek midir?

7 Haziran 2015 Seçimlerinde, seçim sisteminin yer aldığı ağ sistemlerine müdahale edileceği iddiası ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

7 Haziran 2015 Seçimlerinde, seçim sisteminin yer aldığı ağ sistemlerine müdahale edilmesi nasıl önlenecektir?

İl ve İlçe Seçim Kurullarında sandıklardan gelecek sayım sonuçlarının siyasi parti temsilcileri ile birlikte YSK sistemine kaydedilmesi sağlanacak mıdır?

Seçim sonuçlarına itiraz edilmesi sonucu yapılacak tekrar sayımlarında tüm siyasi partilerinin katılımı sağlanacak mıdır?

Seçim sonuçlarına itiraz edilmesi sonucu yapılacak tekrar sayımlar nerede ve kim tarafından yapılacaktır?

7 Haziran 2015 Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin gecikmesi halinde oy torbalarının güvenliği kim ya da kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacaktır?

İl ve İlçe Seçim Kurullarının tamamında güvenlik kamerası mevcut mudur?

İl ve İlçe Seçim Kurullarının 7 Haziran 2015 tarihinde güvenlik kamera görüntüleri siyasi partilerin erişimine açılacak mıdır?

İl ve İlçe Seçim Kurullarında oy torbalarının saklandığı odaların güvenlik kamerası mevcut mudur?

İl ve İlçe Seçim Kurullarında oy torbalarının saklandığı odaların anahtarları kim ya da kimlerde bulunacaktır?