Seçim güvenliği tehlikede

T24 - Yazılım uzmanı CHP’li Tacidar Seyhan yine uyardı: YSK’nin kullandığı sisteme dışarıdan müdahale olabilir

CHP Adana Milletvekili ve yazılım uzmanı Tacidar Seyhan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Seçim Sistemi Otomasyonu Projesi’ni (SEÇSİS) kullandığını belirterek söz konusu sistemin bilgisayar teknolojisinin niteliği gereği, sisteme her an dışarıdan müdahale edilebileceğine dikkat çekti ve “12 Eylül’de yapılacak seçim şaibeli olabilir” uyarısını yaptı.









Seçmen kütükleri ve seçim sonuçlarının düzenlendiği bilgisayar yazılımları hakkında rapor hazırlayan Seyhan, ilginç sonuçlar buldu. YSK merkezine kurulu ana bilgisayara SEÇSİS yazılımı yüklü olduğunu belirten Seyhan, sistemin dışarıdan müdahaleye açık ve güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti.











Almanya’da, ABD tarafından askeri sırların bu sistemle transfer edildiğinin yıllar önce tespit edildiğine dikkat çeken Seyhan, “5-6 yıldan beri Avrupa ülkelerinde ve birçok büyük ülkede devlet kurumlarında Microsoft’un kullanımı yasaklanmış ve Linux sistemlere geçilmiştir” dedi.







Raporda, aynı sistemi kullanan ülkelerde hile tespit edildiğine işaret edilerek şu tespitlere yer verildi: “Benzer bilgisayar destekli seçim sistemi, ABD (Bush) seçimlerinde de kullanılmış ve bazı bölgelerde seçimlerde hile tespit edilmiştir. Yunanistan seçimlerinde de benzer bir yazılım kullanılmak istenmiş, ancak şaibeli olması nedeni ile vazgeçilmiştir.







SEÇSİS projesinde kullanılan veritabanı (bilgilerin toplandığı yer) yazılımı Java teknolojisi destekli Oracle’dir. Oracle’ın güvenlik açığı seviyesi, kurulduğu işletim sistemine göre değişir. SEÇSİS projesinde işletim sistemi olarak, merkezde Unix-Linux ve ilçelerde ise Microsoft ürünü Windows XP yüklü Intel işlemcili bilgisayarlar kullanılmıştır. Bilgisayar teknolojisinin niteliği gereği sisteme her an dışarıdan müdahale edilebilmesi teknik olarak mümkündür. Almanya’da, ABD tarafından askeri sırların bu sistemle transfer edildiği yıllar önce tespit edildiğinden, 5-6 yıldan beri Avrupa ülkelerinde ve birçok büyük ülkede devlet kurumlarında Microsoft’un kullanımı yasaklanmış ve Linux sistemlere geçilmiştir.”

















Ciddi endişeler var





Seyhan, raporda, önerilerini de şöyle sıraladı: “Yazılım, Havelsan tarafından kriptolanmıştır. Bu kriptolamanın yerli mi, yabancı kaynaklı mı yapıldığı ve özellikleri mutlaka açıklanmalıdır. Kriptonun güvenliği hakkında ciddi endişeler vardır.









Şaibelerden uzak kalabilmek için seçimin sandık bazında daha ilk saatlerden itibaren (www.ysk.gov.tr) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) internet sayfasında yayınlanmalı ve siyasi partilere bağlantılar yapılarak anında sorgulama yetkisi verilmelidir. Ayrıca yazılım şeffaflaştırılarak siyasi partilerin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin denetimine açılmalıdır.



