Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

6 muhalefet partisinin kurduğu Seçim Güvenliği Komisyonu bugün toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Milli iradenin tecellisi için; YSK tarafından resmi sonuçların ilanına kadar tek bir oy dahi zayi olmayacak, adil bir seçim sürecinin geçirilmesi için gece-gündüz çalışılacak, tüm imkanlar seferber edilecek ve her türlü tedbir alınacaktır." denildi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları için bir araya gelen altı muhalefet partisi tarafından kurulmasına karar verilen Seçim Güvenliği Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Seçim Güvenliği Komisyonu toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevcut seçim kanunlarına göre seçimlerin serbest, eşit, gizli oy, şeffaf, açık sayım ve döküm esaslarına göre, düzen ve dürüstlük içinde yürümesi için; yargı yönetimi ve denetimi altında yapılacağı açık ve net şekilde belirtilmiştir.

Türkiye’nin seçim tecrübesi ve geleneği uzun yıllara dayanmaktadır. Son yıllarda seçim bürokrasisine ve seçimleri yöneten yargı mensuplarına karşı yapılan değişiklikler başta siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız üzerinde, seçimlerin adil bir ortamda yapılıp yapılmayacağı hususunda büyük kaygılar oluşturmuştur.

Altı siyasi partinin liderleri bu kaygıları dikkate alarak, “Seçim Güvenliği Komisyonu’nun” kurulmasına karar vermişlerdir."

"İşbirliği ve güç birliği içinde olacağımız teyit edildi"

"Komisyonumuz bugün toplanarak çalışmalarına başlamıştır.

Bu çerçevede öncelikle çalışmanın usul ve esasları, konu başlıkları, çerçevesi müzakere edilmiştir. Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle işbirliği ve güç birliği içinde olacağımız teyit edilmiştir."

"Tüm imkanlar seferber edilecek"

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Milli iradenin tecellisi için; YSK tarafından resmi sonuçların ilanına kadar tek bir oy dahi zayi olmayacak, adil bir seçim sürecinin geçirilmesi için gece-gündüz çalışılacak, tüm imkanlar seferber edilecek ve her türlü tedbir alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla sunarız."