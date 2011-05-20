-SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Milletvekili genel seçiminin yapılacağı 12 Haziran 2011 pazar günü, saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması yasak olacak, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçkimse silah taşıyamayacak ve oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yasaklarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, seçim günü yasakları şöyle: ''Sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılamayacak, içkili yerlerde umumi mahallerde alkollü içki verilemeyecek, içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, 5237 sayılı TCK'nın 6. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.''