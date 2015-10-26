Seçim günü uçak bulmak zorlaştı, otellerde doluluk oranı yüzde 10'a düştü

1 Kasım seçimleri öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin, hafta sonu ile birleştirilerek tatilin 5 güne uzamasının seçimlere katılım oranını düşüreceği yönünde eleştirilere hedef olmuştu. Ancak uzatılan tatilin seçmeni etkilemediği görüldü. Turizimciler oy kullanmayı tercih eden vatandaşların önceden aldıkları turları iptal ettiğini, otellerde doluluk yüzde 10’lara kadar gerilediğini belirtiyor. Seçimin yapılacağı pazar günü uçaklarda yer bulmak zorlaştı.

Yaklaşan 1 Kasım genel seçimleri öncesinde en çok tartışılan konulardan birisi, seçmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin, hafta sonuyla birleştirilmesinin ardından nasıl bir tercihte bulunacakları oldu. DHA’dan Burak Coşan ve Taylan Yıldırım’ın haberine göre; seçmenlerin, 1 Kasım’da sandığı mı, yoksa tatili mi tercih edecekleri tartışılıp, oy kullanılması için çağrılar sürerken turizmciler konuya noktayı koydu: Seçmenin tercihi sandık.

Türkiye’nin birçok bölgesinde seçimin yapılacağı hafta sonunda otellerin doluluk oranları bir hayli düştü. Birçok otelci ve acente kampanyalar düzenlerken vatandaşlar bu indirimlerden ve kampanyalardan yararlanmak yerine oy kullanmayı tercih etti. İzmir’deki turizmciler, seçmenlerin tatil değil, seçim öncelikli hareket ettiğini söyledi. Çeşme’deki otellerde doluluk oranı da yüzde 50’lerden, seçim günü çoğunluğu yabancı konuk rezervasyonu olmak üzere yüzde 10’lara düştü. Bu durumu göz önünde bulunduran seyahat firmaları da, cumartesi dönüşlü, kültür turlarına ağırlık verdi.

Kaplıcadan Ankara’ya

Tatillerini seçim tarihi belirlenmeden önce alan vatandaşların birçoğunun da tatillerini iptal ettiğinin altını çizen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, “Acenteler bu konuda vatandaşlara zorluk çıkarmadı. Yardımcı olmaya çalıştı. Ayrıca havaların soğumasıyla birlikte sahillere olan talep de düştü. Şu an sadece Kapadokya ve kaplıca turlarına talep var. Onlar da yok denecek kadar az. Örneğin Ankara’da oturan biri Afyon’da kaplıcaya gittiyse 1 Kasım’da Ankara’ya gidip oyunu kullanıp tatiline devam etmeyi düşünüyor. Bu yönde talepler geliyor” dedi.

Dönüş uçakları doldu

Tatil dönemi için düşük bir talep yaşandığına dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu açıdan bakıldığında seçimlerde yüksek bir katılım olabileceğini söyledi. Tatile gidenlerin ise oturdukları yerlere yakın bölgeleri seçtiğini belirten Ayık, “Bayramın ardından insanlar sandık başına gideceği için tatil yerine sandığı tercih etmiş görülüyor. Uzak bölgelerde olanlar ise çoktan uçak biletlerini aldı. Özellikle seçimin yapılacağı pazar günü uçaklarda boş yer bulmak çok zor. Uçaklara artan talep ve dolulukları dolayısıyla fiyatlar da bir hayli yüksek” diye konuştu. Ayık, tatilin 4.5 güne çıkarılmasının, Antalya’da turizm rezervasyonlarda artışa neden olmadığını belirtti.

Yurtdışı turlar ertelendi

Yurtdışı tatil taleplerinin de bir hayli düştüğüne vurgu yapan ETS Tur Yurtdışı Turlar Müdürü İlker Lanacı, “Bu seçim dönemi için geçerli. Bazı müşterilerimiz tatillerini daha ileriki dönemlere ertelemek istedi. Biz de onlardan fark ücreti almadık. İptal eden misafirlerimiz de oldu. Bazı turları da şirket olarak biz iptal ettik” dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel, kendi bölgelerinde seçim günü rezervasyonların durduğunu söyledi. Öncel, “Seçim günü oteller adeta boşalıyor. Bizim sahip olduğumuz otelde, hava ve mevsim şartlarından dolayı doluluk oranı, yüzde 50 civarında. Ancak bu oran, seçim günü yüzde 10’a iniyor. Bu oranın büyük bir bölümünü ise, yabancı konuklar oluşturuyor. Yaz aylarına denk gelmiş olsaydı bunun etkisini görebilirdik. Ama kış ayına denk geldiği için, kimse seçimden dolayı yurt içi tatil programı yapmıyor. Bu ancak yurt dışı tatillerinde etkisini gösterebilir. Çünkü oralarda satın alınan turlar var” ifadelerini kullandı.

Yüzde 30’u tarih değiştirdi

Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel de şunları söyledi: “Önceden rezervasyon yaptıranların yüzde 30’u tatil günlerini değiştirdi. Bazı turları da biz iptal ettik veya tarihlerini değiştirdik. Bu anlamda seçime katılımın yüksek olacağını söyleyebiliriz. Pazartesi gününden itibaren de bazı değişiklik talepleri gelebilir.”

Tur programları değiştirildi

Seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte paket programlarında değişikliklere gittiklerine değinen Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, “Örneğin 1 kasım sabahı çıkışlı turlarımızı, akşam çıkılacak şekilde, 1 kasım dönüşlü turlarımızı da 31 Ekim dönülecek şekilde ayarladık. Bu anlamda çok sorun yaşamadık. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre taleplerde yüzde 25’lik bir azalma olduğu söylenebilir” diye konuştu.

Yakın yerler tercih ediliyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, vatandaşların çoğunun tatil öncelikli değil, seçim öncelikli davrandığı tespitinde bulundu. Mehmet İşler şöyle konuştu: “Ramazan Bayramı’ndaki gibi bir talep artışı olmadı. İnsanlarımız, konaklamalı tesisleri tercih etmiyorlar. Bunun yerine oylarını kullandıktan sonra, günübirlik gidebilecekleri, yakın yerdeki tesisleri tercih ediyorlar.”

‘31 Ekim’de dönüyoruz’ kampanyası

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Rıza Gencay, turlara ilginin az olduğunu, üyelerinin seçimi göz önünde bulundurup, seçime yetişecek şekilde cumartesi günü bitecek kültür turları düzenlediklerini belirtti. Tur firması sahibi Filiz Güleç Çolak ise şunları söyledi: “Tatil bölgelerinde yaşıyor olsak da, müşterilerimizin hemen tamamı oy kullanmak için tatil yapmayacaklarını bizlere söylediler. 1 Kasım’da seçimin yapılacağını öğrendiğimiz için değişikliklere gittik. Turlarımızı öne aldık. ‘31 Ekim gecesi evimize dönüyoruz’ diye bunu müşterilerimize duyurduk.”