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Seçim günü 'trafoya kedi' girer mi?

Kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler görevlendirildi

31 Ekim 2015 10:03

Geçtiğimiz dönem seçimlerde yaşanan elektrik kesintileri ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın “Trafoya kedi girdi” açıklaması seçime bir gün kala akıllarda ‘seçim günü elektrik kesintisi yaşanır mı?’ sorusunu getirdi. TEDAŞ seçim öncesi, “Kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler olacak. Enerji kesintisi planlanmayacak” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TEDAŞ seçim günü için tedbir aldı. TEDAŞ yaptığı açıklamada: Seçim tarihinde sorumluluk kapsamındaki illerde programlı enerji kesintisi planlanmayacak. Bunun yanında bölgelerin enerji sürekliliğini sağlamak adına alternatif enerji besleme planları yapıldı.

Olası arızalara karşın, YSK ile koordinasyon sağlanarak, en hızlı müdahale imkânı sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler görevlendirildi. YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulunuldu. Ayrıca, sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yapılarak tüm aydınlatmalar yanar hale getirildi.

Elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda ALO 186 Çağrı Merkezi kanalıyla bildirimde bulunulabilecek.

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