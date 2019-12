Seçim günü saatlere dikkat

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması, bu yıl yerel seçimlerin yapılacağı 29 Mart tarihine denk geliyor.





Yetkililer, vatandaşların özellikle seçim gününde saat konusunda sorun yaşamamaları için saatlerini ileri almayı unutmamaları konusunda uyarıyor.



Enerji Bakanlığı yaz saati uygulamasına ilişkin taslağı Başbakanlığa gönderdi.



Buna göre yerel seçimlerin de yapılacağı 29 Mart Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileriye alınacak. Yaz saati uygulaması 25 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Söz konusu tarihten itibaren saatler bir saat geri alınarak, kış saati uygulamasına geçilecek.



Konuya ilişkin kararının önümüzdeki günlerde Resmi Gazetede yayımlanması bekleniyor.



Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor.



697 sayılı Kanunun 3097 sayılı Kanunla değişik 2. maddesi, "Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmü gereğince, yaz saati uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor.



Geçmiş yıllara bakıldığında yaz saati uygulaması, AB ülkeleriyle birlikte Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü bitiyor.



Oyunuzu son saate bırakmayın



Saatlerin bir saat ileriye alınması gereken 29 Mart'ın aynı zamanda seçim gününe rastlaması nedeniyle Enerji Bakanlığı her yıl uygulamadan bir kaç gün önce yaptığı duyuruyu vatandaşları önceden uyarmak için öne çekerken, yetkililer, vatandaşların özellikle seçim gününde sorun yaşamamaları için saatlerini ileri almayı unutmamaları konusunda uyarıyor.



Öte yandan yetkililer bazı vatandaşların saatlerini ileriye almalarını unutmalarının mümkün olduğuna işaret ederek, seçim günü oy kullanma işlemini son saate bırakılmaması noktasında tavsiyede bulunuyor.



Tasarruf sağlanacak



Yaz saati uygulamasıyla, her yıl, "orta ölçekli" bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor. İleri saat uygulaması, işe erken başlamak ve çıkmak aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından birçok faydalar sağlıyor.



TEİAŞ'nin hesaplarına göre yaz saati uygulaması ile yıllık 500-600 milyon kilovat saat (kWh) tasarruf sağlanıyor.



Öte yandan ileri saat uygulamasının tüm yıla yayılması konusunda ise Enerji Bakanlığının diğer Bakanlıklarla ve kurumlarla görüşmeleri devam ediyor.



Enerjinin daha verimli kullanılması için yıl boyunca aynı saat diliminde kalınması ve referans meridyenin batıdan doğuya kaydırılması konusunda başlatılan çalışmaya bazı kuruluşlar ise karşıt görüş veriyor.



Yetkililer, şu anda 7 ay olarak uygulanan ileri saat uygulamasında sağlanan elektrik tasarrufu dikkate alındığında, uygulamanın tüm yıla yayılmasıyla tasarruf miktarının artacağını, bunun ayrıca ticari hayat ve sosyal yaşamda rahatlama ve iş gücü verimliliğini artıracağını ifade ediyor.