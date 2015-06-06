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Seçim günü neleri yapmak yasak?

Yasaklar seçim günü saat 06.00'dan saat 24.00'e kadar uygulanacak

06 Haziran 2015 10:05

7 Haziran’da genel seçim nedeniyle alkollü içki satışı yapılamayacak, kimse silah taşıyamayacak. Kahvehane ve internet kafeler de kapalı olacak.

Genel seçimlerin yapılacağı 7 Haziran günü uyulması gereken bazı kurallar var.

Seçim günü saat 06.00'dan saat 24.00'e kadar uygulanacak yasaklar şöyle;

Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satışı yapılamayacak. İçkili yerlerde, umumi mahallerde ne çeşit olursa olsun alkollü içki satılamayacak, verilemeyecek, içilemeyecek.

Emniyeti ve asayişi korumakla görevli olanların dışında hiç kimse ateşli silah ve patlayıcı madde taşıyamayacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak ve eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilecek.

 

 

YSK saati değiştirebilir

 

Yayın organları, saat 21.00’den önce seçim sonuçlarıyla ilgili herhangi bir haber veremeyecek.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce yayınların serbest bırakılmasına karar verebilir.

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