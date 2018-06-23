Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Yarın yurt genelinde vatandaşlar oy vermek için sandık başına gidecek. Yeni Cumhurbaşkanını ve 27'nci Dönem Milletvekillerini seçmek için yapılan seçimler saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak. Gelen verilere göre hava tahminleri yurt genelinde yağış gösteriyor.

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İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen veriler:

ANKARA

Ankara pazar günü çok bulutlu gözüküyor. Hava sıcaklığının 28 derece civarında olacağı bekleniyor.

İSTANBUL

İstanbul pazar günü gökgürültülü ve sağanak yağışlı gözüküyor. Hava durumu 28 derece gösterirken uzmanlar seçmenlere sandık başına gidrken yağışa hazırlıklı olmalarını söylüyor.

İZMİR

İzmir pazar günü 31 derece gösterirken çok bulutlu bir hava bekleniyor.

BURSA

Bursa gökgürültülü sağanak yağışlı gözükürken hava sıcaklığının 31 derece olması bekleniyor.

ANTALYA

Hava çok bulutlu olurken sıcaklık 30 derece olacak.

ADANA

Hava 32 derece civarlarındayken şehirde mevzi yağışları bekleniyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır pazar günü sıcak bir gün geçirecek. Hava 37 derece olacak.

TRABZON

Gökgürültülü sağanak yağış beklenirken hava durumu 26 derece olacak.

VAN

Parçalı bulutlu 27 derece bir hava bekleniyor.