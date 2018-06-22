Seçim günü eylem hazırlığındaki IŞİD'lilere operasyon

Ankara'da IŞİD mensubu olduğu belirtilen 14 kişinin düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandığını duyuruldu. Yakalanan şüphelilerin seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen IŞİD mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.