Seçim günü bahar havası

Yerel seçimlerin yapılacağı 29 Mart Pazar günü, ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, sıcaklıklar artacak. Seçim günü, Marmara bölgesinde ise yer yer sis bekleniyor.





Ülkenin büyük bölümünde bugün görülecek yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması beklenirken, önümüzdeki iki gün ise, hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösterecek. 28 Mart Cumartesi günü, batı bölgeler parçalı bulutlu olacak. Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da ise yağışlar devam edecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin büyük bölümünde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu), İç Anadolu'nun doğusu (Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman), Doğu Akdeniz (Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı (Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin) ile Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Marmara ile zamanla batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, iç ve batı bölgelerde kuvvetli olarak esecek. Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olarak esecek rüzgarın toz taşınımına neden olması bekleniyor.



BÖLGELERDE HAVA



Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Ege: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri (Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli ve Muğla) aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde İç Ege'de (Afyon, Kütahya ve Uşak) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış beklenmiyor.



Akdeniz: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Göller Yöresinin (Isparta ve Burdur) yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz (Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay) kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yağış beklenmiyor.



İç Anadolu: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların doğusunda (Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman) kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yağış beklenmiyor. Rüzgar; öğle saatlerinden itibaren batısında kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Batı Karadeniz: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölğe geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz ile zamanla Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Muş çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların batısında (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Bingöl) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin doğu kesimlerinin (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı (Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve batısı (Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) ile gece saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek. Kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte bölgede toz taşınımı bekleniyor.



DON VE ÇIĞ UYARISI



Meteoroloji yetkilileri, bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



Bir uyarı da, Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevresinin yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde.



Uzmanlar, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde karayel sabah saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli lodosun oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

