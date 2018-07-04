Seçim gecesi silahlı kutlama yapan 3 kişi serbest

24 Haziran seçimlerinin yapıldığı gece, İstanbul Sultangazi'de havaya silahla ateş açtıkları için gözaltına alınan 3 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, seçim gecesi Sultangazi’ye bağlı Habibler Mahallesi'nde bir araçtan havaya ateş edilmesi olayına yönelik çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, aracın plakasını ve trafik ruhsat kayıtlarından adresini tespit etti.



Polisin ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, olay günü araçta bulunan ve havaya ateş açtıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden birinin adresinde, olayda kullanıldığı belirlenen 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Zanlılardan ikisinin "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan kaydı olduğu belirlendi.



Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 kişi, haklarında yasal işlem yapılarak, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.