T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seçim çalışması yapan AKP'lileri kaz kovaladı

Bolu'daki bir köye giden AKP'liler, seçim çalışmaları kapsamında mesailerinin bir kısmını anne kazdan kaçmaya ayırdı

23 Mayıs 2015 22:53

AKP Bolu İl ve İlçe başkanlıkları milletvekili adayları ile birlikte mahalle ve köylerde seçim çalışması yapan partililer, anne kazın hedefi oldu.Anne kaz, seçim çalışması yaparken anından geçen partilileri kovaladı. 

AKP Bolu İlçe Başkanı Adil Esen fotoğraf ve görüntüleri Facebook'taki hesabından paylaşırken, "Seçim çalışmalarımız esnasında kazlarla mücadelemiz gerçekten zorlu geçti. İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kocadağ kazlar karşısında zorlu bir sınav verdiler. Bu kazları görünce onlara bulaşmaması en garanti yol gibi gözüküyor" dedi.

ETİKETLER

akpboluak partiseçim çalışmasıkaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24