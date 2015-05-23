Seçim çalışması yapan AKP'lileri kaz kovaladı

AKP Bolu İl ve İlçe başkanlıkları milletvekili adayları ile birlikte mahalle ve köylerde seçim çalışması yapan partililer, anne kazın hedefi oldu.Anne kaz, seçim çalışması yaparken anından geçen partilileri kovaladı.

AKP Bolu İlçe Başkanı Adil Esen fotoğraf ve görüntüleri Facebook'taki hesabından paylaşırken, "Seçim çalışmalarımız esnasında kazlarla mücadelemiz gerçekten zorlu geçti. İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kocadağ kazlar karşısında zorlu bir sınav verdiler. Bu kazları görünce onlara bulaşmaması en garanti yol gibi gözüküyor" dedi.