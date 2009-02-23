Seçim çadırında dayak

Bodrum’da seçim çadırını bekleyen CHP Gençlik Kolları’na üye bir kişi, 8-10 kişilik bir grup tarafından dövüldü. Dayak yiyen kişinin çenesi, burnu ve 3 kaburgası kırıldı.



Muğla’nın Bodrum ilçesi Konacık beldesinde, CHP belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Özmert tarafından kurulan ve seçim bürosu olarak kullanılan kıl çadırda bekleyen CHP Gençlik Kolları üyesi Yalçın Aktaş, gece saldırıya uğradı.



8-10 kişilik bir grup, 22 yaşındaki Yalçın Aktaş’ı öldüresiye dövdü, Aktaş’ı gürültüyü duyan vatandaşlar kurtardı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş’ın çenesi, burnu ve 3 kaburgasının kırıldığı, beyin travması geçirdiği bildirildi.



Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

