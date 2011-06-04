-SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - MHP Çankaya İlçe Başkanlığının 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler için hazırladığı seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı. Alınan bilgiye göre, 03.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce MHP'nin Balgat 100. yıl 737 sokaktaki seçim bürosuna, molotofkokteyli atıldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden söndürdü. Binada maddi hasar oluştu. MHP Çankaya ilçe başkan yardımcısı Halil Başer, ''Bina sakinlerinin polisi aramasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Polislerden aldık haberi. Emniyet güçleri kamera kayıtlarından saldırganları tespit etmeye çalışıyor, bugün Sayın Bahçeli'nin Sincan'da düzenleyeceği mitingine dair bir şey olabilir''dedi.