Seçim Bodrum'u boşalttı

T24- Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, genel seçimler nedeniyle yerli tatilcilerin büyük bölümünün memleketlerine dönmesi sahilleri boşalttı. İkinci konutların bulunduğu tatil siteleri ve otellerin plajları tamamen ıssız bir görünüme bürünürken, otobüs firmaları oy kullanmak için gidenlere yönelik ek sefer düzenledi.







Genel seçim öncesinde turizmin gözde merkezlerinden Bodrum ve beldelerindeki plajların büyük bölümü boşaldı. Yaz tatili için Bodrum’a gelenler tatile ara verip oy kullanmak üzere memleketlerine döndü. Otobüs firmaları, yaşanan yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenleyerek vatandaşın mağdur olmamasını sağladı. Bodrum garajında günboyu hareketlilik yaşandı. Devremülkte tatilini geçiren Tülay Ergör, "Tatilimizi bırakıp oyumuzu kullanmak için Samsun’a dönüyoruz. Çok ümitli değilim ama iki oy iki oydur diyerek oyumuzu kullanacağız" dedi. Avukat Reha Ergör, "Seçim nedeniyle tatilimizi öne aldık ve seçim için Samsun’a dönüyoruz. Tatilimizi bırakıp oy kullanmak için Bodrum’dan ayrılıyoruz, yoksa hava çok güzel" diye konuştu. Osman Kara, "Seçim nedeniyle İstanbul’a gidiyorum. Genel seçimlerde oyumu kullanacağım. Seçim atmosferini karışık buluyorum" dedi.

Azra Güner de İzmir’e oy kullanmak için döndüğünü belirtti. Güner, "Hangi partinin çıkacağı belli oluyor. Bir önceki seçimlerden farklı bir atmosfer yok. Hatta biz bu sene seçim havasını çok fazla hissetmedik. Bayrak asıp, müzik çalacaklarına seçim vaatlerini anlatabilirler" diye tepki gösterdi. Muğla Üniversitesi öğrencisi Elif Kara, "Okulumuz tatile girdi, aslında biraz daha kalabilirdik ama oy kullanmak için dönüyoruz. Seçim otobüslerinin, seçim müzikleri çalıp dolaşmaları beni çok rahatsız ediyor. Oyumuzu müziklere mi vereceğiz? Bayrak asmak, müzik çalmak yerine vaatlerini anlatabilirler" diye konuştu. Gamze İçöz, "Seçim için Fethiye’ye dönüyorum. Oyumu kullanacağım" dedi.

Pamukkale Turizm ve Seyahat Acentesi Vardiya Amiri Atman Bilmen, "İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya için her yarım saatte bir ek sefer düzenledik. Yoğunluk çok fazla, biz de vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sahiller boş kaldı

Bodrum’un Turgutres, Ortakent- Yahşi, Bitez, Gündoğan ve Yalıkavak beldelerindeki sahiller, oy kullanmak isteyenlerin kentlerine dönmesi üzerine boş kaldı. Binlerce şezlong üzerinde sadece birkaç kişinin olduğunu görenler şaşkına döndü. Akyarlar Köyü’ndeki restoran işletmecisi Nur Hayat Atakan, "Bodrum’da sezon başında iç turizmde hareketlilik yaşanmıştı, ancak birkaç gündür Bodrum iyice boşaldı. Bugün ise sahiller sessizliğe gömüldü. Seçimlerin bitmesi ile birlikte Bodrum’da yeniden büyük hareketlilik olmasını ve sahillerin dolmasını bekliyoruz. Önemli olan seçimlerin bu ülke için hayırlı olması" dedi.

Akyarlar sahilinde güneşlenen Nilgün Kavukçu ise İstanbul’dan tatile geldiğini ancak oy kullanmak için dönmeyeceğini belirtti. Kavukçu, "Sonucu belli olan bir seçimde oy kullanmak istemedim, o nedenle İstanbul’a dönmedim. Ama burada tatil yapanların yüzde 90’ı oylarını kullanmak için tatillerini bırakıp döndü" diyerek oy kullanmayıp tepki gösterdiğini söyledi.