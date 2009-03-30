‘Seçim bitti artık ekonomik gerçeklere dönelim’

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Oylarda büyük bir değişim yok. Artık işimize bakalım, Türkiye'yi uçuralım" derken, Hey Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş da, AK Parti'nin yeni dönemde işsizlik ve istihdam sorununa daha ilgili olması gerektiğini kaydetti. Küresel krizin olumsuz etkilerinin seçim sandığına yansıdığını dile getiren Set-Bir Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "Yerel seçimlere gereğinden fazla önem verildi. Artık zaman kaybedilmeden ülkenin gerçek gündemine dönülmeli" diye konuştu.İşte iş dünyasının seçim yorumları ve bundan sonrası için beklentileriSonuçlara çok şaşırmadım. Beklentiler gerçekleşti. Oylarda büyük bir değişim yok. Eğer büyük bir değişim olsaydı, hükümetin tutumunda da bir değişiklik olabilirdi. Keşke genel ve yerel seçimlerin ikisi bir arada olsaydı da krize seçimle girmeseydik. Ancak artık seçimler bittiğine göre önümüze, işimize bakalım. Türkiye'yi uçuralım.Durumu sevindirici görüyorum. Hiç bir partinin yüzde 40'ın üstünde oy almasını istemiyordum, öyle de oldu gibi görünüyor. Sanayiciler olarak memnun olmalıyız. Sayın Başbakan seçim döneminde reel sektörü, sanayiciyi çok ezdi, hiç kimse durup dururken işçisini çıkarmaz. AK Parti'nin seçimler sonrasında özellikle işsizlik ve istihdam konularında bir parça daha ilgili olmasını umut ediyorum.AK Parti'nin oy oranında düşme tahmin ediliyordu. Bence yine de AK Parti istenen oyu almış durumda. Yüzde 41-42'yi hedeflediklerini düşünüyorum. Bu sonuçlardan sonra IMF ile görüşmelerden daha seri sonuç alınacağını ve krizle ilgili tedbirlerin arttırılacağını düşünüyorum.Ekonomik sıkıntının yansıması başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde kendini belli ediyor. Ekonomik darboğaz iktidar partisinden oy almış gibi görünüyor. İstanbul'da kaybın altında bu yatıyor. Yerel seçimlere gereğinden fazla önem verildi. Türkiye'nin yarından sonra önündeki temel gündem maddelerini çok hızlı bir şekilde değiştirip harekete geçmesi gerekiyor.Seçimden sonra oy oranlarındaki düşüşler ekonomiyi daha şeffaf yapıya ulaştıracak. Oy oranları beklenen tahminlerin dışında gerçekleşmedi. Sonuçlarda tamamen belediye başkan adaylarının performansı etkili. AK Parti ve muhalefetin oy oranları birbirine yaklaşıyor. Oranların yakınlığı muhalefetin düşüncelerinin de önemli olduğunu gösteriyor.AK Parti'de de İl Genel Meclis'ine baktığımız zaman önceki seçimlere oranla düşüş var. AK Parti'de iktidar yıpranması var. Oyların gittiği yer MHP ve Saadet Partisi (SP). AK Parti toplumsal ortamın partisi. CHP'nin oyları genel seçime göre bir miktar azaldı veya sabit kaldı. CHP'nin laiklik üzerine kurulu politikası onu bir yere götürmüyor. Muhalefetin ilerlemesi lazım.22 Temmuz'daki oy artışı nasıl iktidara güvenin işaretiyse burada da halkın iktidarı ikaz ettiğini düşünüyorum. AK Parti'nin yönetim şeklini gözden geçirmesi istiyor. Aynı şekilde halk muhalefet partilerine güvenmediğini de gösteriyor. Türkiye'nin artık yeni vizyon ve projelere ihtiyacı var. Artık herkes iktidardan daha parlak çalışmalar bekliyor.AK Parti'nin yüzde 5 civarındaki oy kaybı olağan bir durum. Şayet AK Parti oyunu yükseltseydi bu demokrasi açısından kötü olurdu. Oyları artsaydı "Bu iş seçimle olmaz" diyen darbeci kesimleri argümanı güçlenecekti. Ayrıca yaşanan büyük ekonomik krize rağmen AK Parti'nin oyları artsaydı bu da düşündürücü olurdu.Ama halk refleksini gösterdi. Yani ekonomik krizin teğet geçmediğini görüyoruz.CHP açısından ise seçimlerdeki tablonun anlamı şudur: Özellikle İstanbul'a baktığımızda, CHP rejim bunalımı kavgasını bırakıp halkın gerçek sorunlarıyla ilgilendiğinde daha iyi bir sonuç alabileceğini gördü.