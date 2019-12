Seçim bayrakları krize ilaç oldu

Yerel seçim çalışmaları için yaklaşık 50 milyon bayrak üretildiği tahmin edilirken, seçimle artan bayrak-flama üretimi birçok insana iş kapısı açtı. Sakarya’da imalatçı bir firma yerel seçim çalışmaları için 2 milyondan fazla bayrak ve flama ürettiklerini açıkladı.



Sakarya'nın Geyve ilçesinde İstiklal Bayrak adıyla üretim yapan Batı Emprime Tekstil Ltd. Şti'nin sahibi Mustafa Can, yerel seçim çalışmaları için 2 milyondan fazla bayrak ve flama ürettiklerini söyledi.



Can, 2 aydır yerel siyasi partiler için bayrak ve flama diktiklerini ve siparişleri yetiştirmek için eleman sayısını çoğalttıklarını kaydetti.



2 vardiya halinde çalıştıklarını ve günde 250 bin bayrak üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Can, şunları söyledi:



"10 yıldan bu yana birçok ülkenin bayrağını diktik ve ihracat da yapıyoruz. AK Parti kurulduğundan bu yana çoğu bayraklarını biz yapıyoruz. Şu ana kadar AK Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi'ne (SP) bayrak ve flama diktik. Çoğunlukla AK Parti ve CHP'ye üretim yaptık. Yerel seçim çalışmaları için 2 milyon fazla bayrak ve flama ürettik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için de bayrak gönderdik."



Yerel seçimlerden dolayı ekonomik krizin sektörü şu ana kadar etkilemediğini dile getiren Can, sözlerine şöyle devam etti:



"Yerel seçim çalışmaları için yaklaşık 50 milyon bayrak üretimi yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu gerçekten birçok insana iş kapısı açtı. Yerel seçimlerde, bayrak üretimi çok önemli bir paya sahip. Yerel seçimlere birkaç gün kaldığı için üretimi azalttık. Ufak çaptaki siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Umarım yerel seçimlerden sonra, ekonomik kriz bizim sektörü de etkilemez. Bu açıdan seçimden sonra işlerimizin nasıl olacağını bilemiyoruz. Genelde seçimlerden sonra seçilen adaylar için bayrak üretimi devam eder. Ama bu ortamda devam eder mi bilemiyoruz."