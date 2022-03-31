Seçim Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi: Baraj yüzde 7'ye düştü

AKP ve MHP'nin seçim mevzuatında değişiklik öngören kanun teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Muhtar adaylarının seçimin ardından 10 gün içinde seçilme yeterliliğini kanıtlaması ve kanıtladıktan sonra mazbatasının verilmesine yönelik düzenleme, AKP ve MHP’nin ortak önergesi ile tekliften çıkarıldı.

AKP ve MHP’nin ortaklaşa hazırladığı “Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edildi.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 32. maddesine eklenen muhtarlarla ilgili düzenleme, AKP ve MHP’nin ortak önergesi ile teklif metninden çıkarıldı. Çıkarılan madde de şu ifadeler yer alıyordu:

“Seçim sonucuna göre, ilk sırada yer alan muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç on gün içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazandığına dair ilçe seçim kurulunca mazbata verilir. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılır. İlçe seçim kurulunun bu hususta vermiş olduğu kararlara karşı iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir.”

Dün de AKP’nin önerisiyle iki maddede değişiklik yapılmıştı. İlk önergeyle seçime katılma yeterliliği düzenlemesinde rötuş yapılmıştı. Diğer önergeyle Yüksek Seçim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasına, "görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon tasarım ve baskısını yaptırma" eklenmişti. Böylece görme engellilerin refakatçiye gerek olmadan oylarını kendileri kullanmaları mümkün hale getirilmişti.

Kanun neler içeriyor

Kanun ile seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki ‘başbakan' ibareleri çıkarılacak.

FETÖ'cü tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin polis teşkilatının içinde bulunduğu durum ve zorluklarla ilgili alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisinin görüşüldüğü sırada tartışma çıktı.

İYİ Parti’nin önergesi üzerine AKP Grubu adına Antalya Milletvekili Kemal Çelik konuştu. Kemal Çelik, “Maalesef bu önergenin ilk cümlesi ‘Türk polis teşkilatının içinde bulunduğu durum ve zorluklar’ başlığıyla başlıyor. Hemen en başta söyleyeyim, öyle değil. Türk polis teşkilatı vatan hainlerine, terör örgütlerine ve suçlulara baş edemedikleri zorlukları yaşatmaktadır, zorda olanın kim olduğu da açıktır” diye sözlerine başladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Siz teslim ettiniz FETÖ'ye, siz teslim ettiniz” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Şunu ifade etmek isterim ki 1960'lı, 1970'li yıllardan itibaren devlete sızarak devlette paralel bir devlet yapılandırması oluşturduğu 2013 yılında devlet iradesiyle ortaya konan bu yapının üzerine AK Parti iktidarları gitmiş ve devletten temizlemiştir” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Stadyumda amigoluk yapmıyorsunuz ki grup başkanvekilliği yapıyorsunuz” dedi. Akbaşoğlu, “Amigoluk yapanlara söyleyin onu. Siz kendi sıfatınızı söylüyorsanız ayrı. Amigoları görmüyorsunuz siz, amigoları” dedi.

Engin Özkoç, Kemal Çelik’in “Nereden biliyorsun ya” diye seslenmesi üzerine, “Sayın Kemal Çelik, bana cevap vermeyin. Siz, polis teşkilatının yüz karasısınız. Sen polis teşkilatının yüz karasısın” diye konuştu.

Kemal Çelik de “Konuşma, terbiyesiz adam, FETÖ'cüsün sen” dedi.

Engin Özkoç ise “Buyurun, buyurun işte. İşte haliniz; amigoluktur bu. Bu, amigoluktur. Sizden şuraya çıktığınızda, eski bir emniyetçi olarak polislerin hakkıyla, hukukuyla ilgili şunu söylemeniz beklenirdi: ‘Ben polisin hakkını, hukukunu koruyorum, sonuna kadar arkasındayım’. Bunu demeniz gerekirdi” yanıtı verdi.