'Seçim barajı kaldırılsın' başvurusu yapan üç partiye AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi DSP, BBP ve Saadet Partisi'nin genel seçime girecek siyasi partilere getirilen yüzde 10 barajın kaldırılması için yaptığı başvuruyu, "konu bakımından yetkisizlik" nedeniyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yer alan kararında, genel seçimlerde partilere milletvekili çıkarabilmeleri için ülke genelinde yüzde 10'luk barajı geçme zorunluluğu getiren düzenlemenin kaldırılması için yapılan başvurunun "konu bakımından yetkisizlik" nedeniyle reddedildiği bildirildi.

Kararda, başvurunun bir yasama işleminin doğrudan ve soyut olarak anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılamayacağı hükmünü getiren 6216 sayılı kanunun "Bireysel başvuru" kenar başlıklı 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddedildiği kaydedildi.

Söz konusu fıkrada "Yasama işlemleriyle ilgili düzenleyici, idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel işlem yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz" ifadesi yer alıyor.

Kararda, "Bireysel başvuru yoluyla doğrudan yasama işlemine değil ancak yasama işleminin uygulanması mahiyetindeki işlem, ihmal ve eylemlere karşı başvuru yapılabileceği" ifadesi yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri Osman Alifeyyaz Paksüt ile Erdal Tercan, ret kararına katılmadıklarını belirterek, karşı görüş bildiriminde bulundu.