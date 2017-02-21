T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Seçim anketi: Merkel'in partisi önde

Almanya iki büyük partinin de başbakan adaylarını belirlemesinin ardından seçim atmosferine girdi. Son yapılan anketlere göre Merkel'in partisi önde.

21 Şubat 2017 16:43

Avrupa Parlamentosu'nın eski başkanı Martin Schulz'un Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adaylığının açıklanmasından sonra Sosyal Demokrat Parti seçim anketlerinde sıçrama yapmıştı. Ancak son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Sosyal Demokrat Partisi düşüşe geçti.

Bild gazetesinin "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yönelttiği ankete göre, Sosyal Demokratların oy oranı bir puan eksiği ile yüzde 30 seviyesine indi. İki haftadır Sosyal Demokrat Parti Hristiyan Birlik partilerinin önündeydi.

Bild gazetesi için Insa kamuoyu araştırma şirketinin hazırladığı anket Başbakan Angele Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) tahmini oy oranının 1,5 puan artarak yüzde 31,5'e yükseldiğini gösterdi.

Ankete göre diğer partilerin oy oranları şöyle: Almanya için Alternatif (AfD): Yüzde 11 (-1), Hür Demokrat Parti: Yüzde 5,5 (+0,5), Sol Parti: Yüzde 9,5 (-0,5), Yeşiller: Yüzde 6,5 (-0,5).

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaMerkelParlamentosuMartin Schulz Sosyal Demokrat PartiSosyal Demokrat PartiSosyal Demokrat PartisiSosyal DemokratlarınSosyal Demokrat Parti Hristiyan BirlikInsaBaşbakan Angele MerkelHristiyan BirlikAlternatifYüzdeHür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24