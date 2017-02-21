Seçim anketi: Merkel'in partisi önde

Avrupa Parlamentosu'nın eski başkanı Martin Schulz'un Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adaylığının açıklanmasından sonra Sosyal Demokrat Parti seçim anketlerinde sıçrama yapmıştı. Ancak son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Sosyal Demokrat Partisi düşüşe geçti.

Bild gazetesinin "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yönelttiği ankete göre, Sosyal Demokratların oy oranı bir puan eksiği ile yüzde 30 seviyesine indi. İki haftadır Sosyal Demokrat Parti Hristiyan Birlik partilerinin önündeydi.

Bild gazetesi için Insa kamuoyu araştırma şirketinin hazırladığı anket Başbakan Angele Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) tahmini oy oranının 1,5 puan artarak yüzde 31,5'e yükseldiğini gösterdi.

Ankete göre diğer partilerin oy oranları şöyle: Almanya için Alternatif (AfD): Yüzde 11 (-1), Hür Demokrat Parti: Yüzde 5,5 (+0,5), Sol Parti: Yüzde 9,5 (-0,5), Yeşiller: Yüzde 6,5 (-0,5).

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DW/dpa/AG/HS