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Seçim 2018: Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma rehberi

Yurt dışında yaşayan seçmenler için oy verme işlemleri bugün başladı

07 Haziran 2018 20:48

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin 24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için bugün oy vermeye başlıyor.

Yurt dışındaki seçmen sayısı ilk kez 3 milyonu geçti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, yurt dışında kayıtlı seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında temsilciliklerde kurulacak sandıklarda ya da 7-24 Haziran tarihleri arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip.

Gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe TSİ 08:00'de oy verme işlemleri başladı. Sandıkların kapanması ise 24 Haziran Pazar TSİ 17:00. Gümrük kapılarına ek olarak 60 ülke ve 123 temsilcilikte de sandık kurulacak.

Oy verilebilecek gümrük kapılarının listesine ve sandık kurulacak olan temsilcilikler ve oy verme tarihlerine şuradan ulaşabilirsiniz. 

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