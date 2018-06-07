Seçim 2018: Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma rehberi

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin 24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için bugün oy vermeye başlıyor.

Yurt dışındaki seçmen sayısı ilk kez 3 milyonu geçti.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, yurt dışında kayıtlı seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında temsilciliklerde kurulacak sandıklarda ya da 7-24 Haziran tarihleri arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip.

Gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe TSİ 08:00'de oy verme işlemleri başladı. Sandıkların kapanması ise 24 Haziran Pazar TSİ 17:00.

Oy verilebilecek gümrük kapılarının listesi şöyle:

Gümrük kapılarına ek olarak 60 ülke ve 123 temsilcilikte de sandık kurulacak.

Sandık kurulacak olan temsilcilikler ve oy verme tarihleri şöyle: