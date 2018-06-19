Seçim 2018: Mersin'de seçimin sonucunu 'Suriyeliler' faktörü ve milliyetçi taban belirleyecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin verilerine göre Mersin; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten sonra en çok Suriyeliyi barındıran şehir. Mersin'de tıpkı günlük hayatta olduğu gibi seçimlerde de en çok öne çıkan konu Suriyeliler.

Haziran 2018 verilerine göre Mersin'de 208 bin 334 Suriyeli yaşıyor. Mersin'deki seçmen sayısı 1 milyon 270 bin. Sokakta kime sorsanız Suriyelileri gündeme getirmeyen yok.

Bunu her partiden seçmende gözlemlemek mümkün.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Suriyeli göçmenler vasıtasıyla Suriye ile ticaret yapıldığını aktarıyor.

Ancak hem küçük hem de büyük esnafın şikayetçi olduğu konular olduğunu da vurguluyor:

"Esnaf, 'Bizim durumumuz ne olacak?' diye soruyor. Sağlarında sollarında aynı işi yapan Suriyelilerin vergi ödemediğini söylüyorlar. 'Biz vergi ödüyoruz, haksız bir rekabet var ve iş yapamıyoruz' diyorlar."

Kızıltan, Suriyelilerin ucuz ve vasıfsız iş gücü yaratmasının bir sorun olduğunu dile getiriyor.

Ancak Kızıltan'a göre onların vasıflı olması halinde işsizliğin artacağı endişesi de var.

Suriyelilerin yaşam şeklinin Mersinlilere uymadığını vurgulayan Kızıltan, bu durumun sandığa yansıyacağı görüşünde.

Mersin'i özellikli kılan durumlardan biri de partilerin oy oranlarının birbirine yakın seyretmesi.

Kasım 2015 seçimlerinde AKP yüzde 31, CHP yüzde 30, MHP yüzde 20 ve HDP yüzde 15 oranında oy almıştı.

Haziran 2015 seçimlerinde ise CHP yüzde 28,95 ile birinci parti çıktı. AKP yüzde 25,88, MHP yüzde 24,81 ve HDP ise yüzde 17,85 oranında oy aldı.

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Erkan Aktaş, MHP'den İYİ Parti'ye kopuş yaşanabileceği için Doğu Akdeniz'i "özel bir bölge" olarak nitelendiriyor.

Erkan Aktaş, bu bölgeye ilk olarak Kürt göçü yaşandığını ve bunun milliyetçilik akımını ortaya çıkardığını, son 6-7 yılda gerçekleşen Suriyeli göçü ve MHP'deki eksen kaymasıyla farklı bir tablonun ortaya çıktığını belirtiyor.

Aktaş'a göre Mersin'de anayasa referandumunda yüzde 64 oranında "Hayır" çıkması, Cumhur İttifakı'nın Mersin'de işe yaramayacağını ortaya koyuyor.

Akademisyen Aktaş, Mersin'deki MHP tabanının seküler milliyetçi çizgide olduğunu, o yüzden bu tabandan gelecek oylar sayesinde İYİ Parti'nin milletvekili çıkarmasını bekliyor.

Aktaş'a göre İYİ Parti'nin oy oranını yükseltecek etmenlerden bir diğeri de CHP'nin Erdemli'yi de içeren ikinci bölgede iyi bir aday çıkarmaması.

Daha çok Yörüklerin yaşıyor Erdemli, AKP ile MHP'nin en güçlü olduğu yerlerden.

Erdemli, AKP'nin Kasım seçimlerinde yüzde 48,5, MHP'nin ise yüzde 27,1 oranında oy aldığı bir ilçe. CHP ise yüzde 18,8'de kalmıştı.

Referandumda Mersin'in "Evet" diye tek ilçeleri Erdemli ve Çamlıyayla olmuştu.

Mersin'in en büyük ilçesi Tarsus'ta ise partilerin aldıkları oy oranı birbirine çok daha yakın.

Sürekli il olup olmayacağı tartışılan Tarsus'ta referandumda yüzde 64,2 oranında "Hayır "çıktı.

Kasım 2015 seçimlerinde CHP yüzde 29, AKP yüzde 27 ve MHP yüzde 26,8 oranında oy aldı.

İlçede gençler işsizlikten şikayet ediyor, daha çok fabrika kurulmasını talep ediyor.

İYİ Parti'de durumun nasıl olduğunu tespit etmek için Tarsus ilçe başkanlığına uğruyoruz.

Hummalı bir şekilde çalışan İYİ Partililer, sahada çok iyi bir tepki aldıklarını ve umutlu olduklarını anlatıyor.

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Mustafa Tekin Çelik, çok geniş bir kitleyi kucaklayan bir ekip kurmaya çalıştıklarını söylüyor:

"Sahada çalışıyoruz, iyi bir karşılık var, bunu gözlemliyoruz. Bir ara adayların tespitinde sıkıntı yaşadık ama bu konuyu atlattık. Tarsus'ta ciddi bir oy alacağımıza inanıyorum."

Çelik, seçmene şunları söylediklerini belirtiyor:

"Ekonomi nasıl? 2002'den önceki durumunla şimdi durumun arasında fark varsa Ak Parti'ye vermeye devam et. Ama değilse burada İYİ Parti var, sıkışmış olan ekonomiye güç verecek ve düzlüğe çıkaracak parti.

"İngiltere, Almanya örneğini veriyoruz ve çağ atlamış ülkelerin başında bayan liderlerin olduğunu söylüyoruz. Borçtan dolayı ülke döndürülemez durumda."

Çelik, Tarsus'ta MHP'den İYİ Parti'ye kayacak oy oranını yüzde 85 olarak tahmin ediyor.

CHP tabanından da oy alacaklarını belirten Çelik, Muharrem İnce'nin özenle seçilmiş bir aday olduğunu ve bu yüzden CHP'nin oylarında bir toparlanma beklediğini aktarıyor.

Mersin'in yerel gazetecilerinden Selahattin Akkuş'a göre ise İYİ Parti başta sağlam bir çıkış yapsa da daha sonra o kadar etkin bir şekilde çalışamadı.

En çok çalışan partinin AKP olduğunu vurgulayan Akkuş, Millet İttifakı'na gidecek oylarda Muharrem İnce'nin etkisinin görüldüğünü aktarıyor.

Saadet Partisi'nin Mersin'de oy oranını artıracağını tahmin eden Akkuş'a göre Mersinli seçmenin oy verirken en çok öne çıkaracağı başlık ise ekonomi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adana ve Mersin bölgesinde 2017 yılında işsizlik oranı yüzde 10,7 oldu.

Mersin'in en büyük geçim kaynakları ise tarım, lojistik ve turizm.

Kentte kırsal bölgeleri gezdiğimiz zaman bütün köylüler mazot, yem ve ilaç gibi girdi maliyetlerinin artması yüzünden ekonomik olarak dara düştüklerini anlattı.

Mersin Üniversitesi'nden Aktaş, şehrin mevcut turizm potansiyelini ortaya koyamadığını ve teşviklerden yararlanamadığını aktarıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kızıltan da Akdeniz'in en büyük limanlarından biri olan Mersin'de lojistik sektörünün güçlü bir gelir ve istihdam kapısı açtığını aktarıyor.

Kızıltan'a göre lojistik sektöründekilerin en büyük sorunu doların ve akaryakıtın artmasıyla maliyetlerin yükselmesi.

HDP İl Seçim Koordinasyonu'ndan Volkan Gültekin de HDP'nin Mersin'de yürüttüğü çalışmalarda ekonomik sorunları öne çıkardığını söylüyor.

Volkan Gültekin, Mersin'den 2 ya da 3 milletvekili çıkarmayı beklediklerini söylüyor.

Mersin, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir şehir.

Şu an şehrin bir HDP'li vekili var.

Ancak milletvekili sayısının 11'den 13'e çıkmasıyla HDP milletvekili sayısını artırabilir.

Mersin Üniversitesi'nden Aktaş, HDP'nin üçüncü parti bile olabileceğini söylüyor.

Bütün bu etmenlerin ardından, Mersin seçim sonuçlarını tahmin etmesi en zor şehirlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.