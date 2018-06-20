Seçilirlerse Meclis'in en yaşlı ve en genç üyesi olacaklar

24 Haziran'daki baskın seçimde seçilmeleri durumunda CHP'nin Antalya'dan birinci sıra adayı olan Deniz Baykal en yaşlı, yine Antalya'da aday olan İsmail Hakkı Gül ise en genç Meclis üyesi olacak.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök Gül'ün Baykal'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı. Ziyarete ilişkin detayları yazdı:

Türkiye’ye dönüşünden sonra Deniz Baykal’la ilk defa önceki akşam konuştum.

Aslında bayramını kutlamak için bir gün önce aramıştım. Ama dün konuşabildik.

Çocuk gibi görünen bir adayla sohbet

Biraz egoistlik gibi olacak ama, gazetecilik açısından da bir bakıma iyi oldu.

Çünkü Baykal önceki gün çok anlamlı bir görüşme yaptı.

Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde en genç aday olan 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül ile görüştü.

Deniz Baykal seçilirse yeni TBMM’nin en yaşlı üyesi olacak.

İsmail Hakkı Gül seçilirse yeni TBMM’nin en genç üyesi olacak.

İlk fotoğrafından daha iyi görünüyor

Önce Deniz Bey’in havasını aktarayım.

Geçen gün çıkan fotoğrafında Deniz Bey iyi görünmüyordu.

Ancak dün genç adayla birlikte çekilen fotoğrafları içimi rahatlattı.

Deniz Bey çok daha iyi görünüyordu.

Ağır konuşuyor ama geçen seferden çok iyi

Bundan önce ayağımın kırıldığının ertesi gününde konuşmuştum Deniz Bey’le.

O zaman Almanya’da hastanedeydi. Kızı Aslı, “Babam konuşmak istiyor” deyip vermişti.

Bana hem geçmiş olsun demişti, hem de iyi yıllar dilemişti.

Dün sesi çok daha zinde geliyordu. Ama yine de konuşması hâlâ bildiğimiz o cevval Deniz Bey değil. Veya biz alışmamışız onun yavaş konuşmasına.

Fotoğraf iznini alıp yayınlıyorum

Gül’le birlikte fotoğraf çektirip çektirmediğini sordum. Çektirmiş.

Sakıncası yoksa görebilir miyim diye sordum. Bana 4 kare gönderdi.

Yayınlama izni de aldım.