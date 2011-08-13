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Dünya

Seçici yağmacı yakalandı

İngiltere'de bir mağazada ayakkabı deneyip uygun numarayı alan 22 yaşında Shereka Leigh de yakalandı.

13 Ağustos 2011 03:00




 T24 - Polis, İngiltere’de son 30 yılın en büyük isyanını olan yağmalarla ilgili tutuklamalarına devam ediyor. Cumartesiden itibaren tam dört gün boyunca yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 1700’ün üzerine çıktı.



Gözaltına alınanlar arasında bir mağazada ayakkabı deneyip uygun numarayı çalan 22 yaşında Shereka Leigh de bulunuyor. Leigh, yağmanın yaşandığı mağazaya 500 metre uzaklıktaki evinde yakalandı. Apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren polis, kadını kelepçeleyip götürdü. Talan sırasında kadının çaldığı ürünlere de el kondu. Leigh ile bir süredir görüşmeyen annesi Navlet Robinson yağma sırasında televizyonda gördüğü kızından utanç duyduğunu söylemişti.



İngiltere’de hayat büyük ölçüde normale döndü. Yağmaya karışan kişilerin fotoğrafları bilboardlarda yayınlanırken, tanıyanlardan ihbarda bulunmaları isteniyor. Yağmacı ve fırsatçılar ya gönüllü teslim oluyor ya da balyozlu polislerin gelip kapılarını kırmalarını bekliyor

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