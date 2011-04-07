T24 - ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Ali Demir YGS'deki şifre iddialarına, ''Basına verilen kitapçık biraz acemice hazırlandı. Yanlış cevapların yerleşmesinde eksiklik var ama adaya avantaj yok'' diyerek cevap verdi. İddiaları araştıran Abbas Güçlü, 'ÖSYM Başkanı, aday kitapçıklarında seçeneklerin yerlerinin değiştiğini söyledi. Seçeneklerin yerleri değişmiş ama şifre ile birlikte değişmiş' dedi.



Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'nün bugün (7 Nisan 2011) kaleme aldığı yazısı şöyle:





Seçenekler şifreli yer değiştirmiş!



YGS’deki şifrelerden biri “Rakamlı sorularda doğru seçenek, daima en büyük seçeneğin sağındaki seçenektir” şeklindeydi. ÖSYM Başkanı, aday kitapçıklarında seçeneklerin yerlerinin değiştiğini söyledi. Seçeneklerin yerleri değişmiş ama şifre ile birlikte değişmiş

ÖSYM’nin internet sitesindeki master kitapçığa yani asıl kitapçığa bakıldığında seçenekler genelde küçükten büyüğe doğru, arada sırada büyükten küçüğe doğru dizilmiş. Ama medyaya verilen kitapçıkta doğru seçeneklerin yeri sabit tutulmuş, buna karşın adaylara dağıtılan kitapçıklarda ise seçenekler tümüyle karıştırılmış. Ama bir istisna ile!..

İsterseniz gelin, basına verilen soru kitapçığında çok iyi işleyen bir şifrelemeyi yeniden hatırlattıktan sonra, asıl konuya dönelim. Neydi bu önemli şifreleme olaylarından birisi de:

Rakamlı sorularda, doğru seçenek, daima en büyük seçeneğin sağındaki seçenektir. Basına verilen kitapçıktaki Matematik testlerine uyguladığınızda kesin sonuç alıyorsunuz. 40 sorudan 30’dan fazlasını bu yöntemle rahatlıkla cevaplayabiliyorsunuz.

ÖSYM Başkanı Demir bu durumun bir tesadüf olduğunu ve ısrarla şifreleme olmadığını iddia etti ve adaylara verilen soru kitapçıklarında böyle bir durumun olmadığını, tüm seçeneklerin yerlerinin değiştiğini ısrarla söyledi. Ama gelin görün ki, durum hiç onun dediği gibi değil.





Bu kadarı da olmaz!



Evet tüm seçeneklerin yerleri değişmiş ama bir koşulla, yani şifre ile birlikte. Neydi şifre, en büyük rakamlı seçeneğin, sağındaki seçenek, doğru seçenek. Yani doğru bulmak için en büyük rakamlı seçenek ve onun yanındaki diğer seçenek de diğer kitaplara taşınmalı ki, bu şifre işlesin.

İşte tam da öyle olmuş. Öğrencilere verilen kitapçıklardaki seçeneklerin yerleri değiştirilirken, en büyük seçenek ve yanındaki doğru seçeneğin yeri hiç değişmemiş. Bunu yaparken de birbirinin devamı olan çembersel sistem uygulanmış. Durum böyle olunca da, söz konusu şifreyi hangi kitapçığa uygularsanız uygulayın sonuç değişmiyor.

Denemesi bedava. Girin ÖSYM’nin internet sitesine, Matematik testindeki en büyük rakamlı seçeneğin sağındaki seçenekle, cevap anahtarını karşılaştırın ve söz konusu iddianın ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu görün ve hâlâ buna tesadüf diyenler çıkarsa da gülüp geçin. Çünkü artık bu kadarı da kamuoyunu enayi yerine koyma anlamına gelir.

Benzer iddialar dünkü basın kahvaltısında kendisine hatırlatıldığında ÖSYM Başkanı Demir bakın neler demiş:

“Arkadaşlara talimat verdim, ‘hangi kitapçıkta buna benzer bir oluşum var bulun’ dedim. Bulamadılar henüz, bulamazlar da.”

İstense çok kolay bulunabilir. Bu konuda hiçbir uzmanlığı olmayanlar bile kolayca buluyorsa, ÖSYM çalışanları basit şifrelemeyi nasıl bulamıyorlar, anlamak gerçekten mümkün değil.





Şifreli kaydırma var



ÖSYM’nin bulamadığı şifrelemeyi, bulan buluyor. Ankaralı okurumuz T.B.’nin bu yıl ikisi ikizler, biri de üniversite öğrencisi olmak üzere üç çocuğu sınava girmiş ve bu iddialar canına öylesine tak ettirmiş ki, işini gücünü bırakıp şirketindeki tüm çalışanları bu işe seferber etmiş. Onlarca mühendis ve bilgisayarcı, iki gün boyunca farklı kentlerdeki 1500’e ait adayın soru kitapçığını incelemiş.

Sonuç: Matematik testindeki 27 rakamsal soruya, yukarıdaki şifreyi uygulayarak 19 doğru, 8 yanlışla, yani 17’ye ulaşmışlar. Yani şifrenin tutma olasılığı yüzde 65.

Şimdi içinizden 27 soruda 17 net iyi bir başarı mı ki, kopya bunun neresinde diyenleriniz çıkabilir.

İşte bunun için geçen yılın Matematik sorularındaki Türkiye ortalamalarına bakmak yeter de artar. Örneğin geçen yılki YGS’de 40 Matematik sorusunda Türkiye ortalaması 11.4, 40 Fen sorusunda ise 4.6.

Bu sınavlarda, bir puanda on binlerce kişinin yer değiştirdiği ve fazladan bir soru yapmanın da adaya en az 3,5 puan kazandırdığı göz önünde bulundurulduğunda gelinen noktayı artık siz hesaplayın...

Bu yılki Matematik sorularının çok zor olduğu ve ortalamanın daha da düşebileceğini de özellikle hatırlatmak isteriz. Tabii eğer şifreleme yoksa!





Daha büyük kaos olur



ÖSYM Başkanı Demir, sınav sonuçlarının en kısa zaman içerisinde açıklanacağını söyledi. Tıpkı KPSS skandalı patladığında dönemin ÖSYM Başkanı Yarımağan’ın söylediği gibi. Oysa savcılık soruşturması bitmeden kesinlikle puan açıklanmamalıdır. Yoksa yeni bir kaosa neden olabilir. Çünkü o zaman, başarılı adayların üzüntüsü iki katına çıkıyor.

KPSS skandalı sonrasında, sınav iptal edilince, kopya çekerek soruların tümünü yapanlardan hiç ses çıkmazken, kendi alınteriyle başarıyı yakalayanlar kahrolmuşlardı. Şimdi yine aynı durum yaşanacaktır. İşte bu yüzden savcılık soruşturması bitinceye kadar sonuçların açıklanmaması, daha büyük üzüntülerin önüne geçecektir.

Özetin özeti: Kriz yaratmaya bayılınıyor. İlk başta yapılması gerekenler nedense en son yapılıyor ve ne gariptir ki, sorumluluklarını yerine getirmeyenler hâlâ öküzün altında buzağı aramaya devam ediyorlar...