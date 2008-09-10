T24 LogoT24 Logo
Spor

Secco'nun hayalindeki Arjantinli

10 Eylül 2008 03:00

Juventus spor direktörü Alessio Secco Atletico Madrid’in golcü ismi Sergio Agüero’yu takımında görmek istediğini itiraf etti. 

Secco yaptığı açıklamada, Juventus’un transfer çalışmalarının gelecek hedefi olarak Atleticolu Agüero’yu gösterdi. “Agüero’yu almak hayalim ama problem onun del Piero’nun pozisyonunda oynaması” diyen Secco, “Nedved’in yerini Giovinco ile güvenceye aldık ama İnter’de Quaresma’yı alarak iyi iş çıkardı, onu gerçekten beğeniyorum.” diye ekledi.

Secco ayrıca Sebastian Giovinco’nun kendilerinde kalmasının önemli olduğunu belirtti ve İnter’in Quaresma transferinden etkilendiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24