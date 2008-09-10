Secco'nun hayalindeki Arjantinli

Juventus spor direktörü Alessio Secco Atletico Madrid’in golcü ismi Sergio Agüero’yu takımında görmek istediğini itiraf etti.



Secco yaptığı açıklamada, Juventus’un transfer çalışmalarının gelecek hedefi olarak Atleticolu Agüero’yu gösterdi. “Agüero’yu almak hayalim ama problem onun del Piero’nun pozisyonunda oynaması” diyen Secco, “Nedved’in yerini Giovinco ile güvenceye aldık ama İnter’de Quaresma’yı alarak iyi iş çıkardı, onu gerçekten beğeniyorum.” diye ekledi.



Secco ayrıca Sebastian Giovinco’nun kendilerinde kalmasının önemli olduğunu belirtti ve İnter’in Quaresma transferinden etkilendiğini söyledi.



