SEC dokuz Bitcoin ETF'sini yeniden değerlendirecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), bu hafta daha önce reddettiği dokuz Bitcoin bazlı borsa yatırım fonunu (Exchange-Traded Fund - ETF) yeniden değerlendirecek.

SEC temsilcilerinin Ağustos ayında reddettiği dokuz Bitcoin ETF’sini yeniden değerlendirilmesine ilişkin SEC’in yaptığı resmi açıklamada, “22 Ağustos’ta verilen karar, komisyon aksinde karar kılmadığı sürece geçerli olacak ve Sekreterlik Ofisi, komisyonunun vereceği kararı kamuoyuyla paylaşacaktır” denildi.

Söz konusu Bitcoin ETF’lerinin beşini Direxion, ikisini Granite Shares ve diğer ikisini de ProShares sunarken, SEC’in resmi açıklamasında 5 Kasım’a kadar Bitocin ETF’leri konusunda herhangi bir yorumu veya şikayeti bulunan tarafların komisyona başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.