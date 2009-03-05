Sebzeye soğuk hava zammı

Olumsuz hava koşullarının etkisiyle, özellikle yaz sebzesi bazı sera ürünlerinin fiyatı geçen aya göre yüzde 100 arttı.



Mersin Hal Müdünü Atilla Gümüşoğlu, geçen yıllara göre tüm ürünlerde bolluk yaşandığını ancak, son haftalarda başta don olmak üzere sera alanlarındaki olumsuz hava koşullarının bu bolluğu etkilediğini söyledi.



Ürünlerin gelişimi ve hasadında soğuk hava nedeniyle yaşanan sıkıntının, haldeki ürünlere de fiyatlarda yükselme olarak yansıdığını anlatan Gümüşoğlu, "Narenciye ürünleri çok fazla etkilenmedi ancak bazı yaz sebzelerinde fiyatlar geçen aya göre yüzde 100'e varan oranda arttı. Fiyatlardaki yükselme, küresel krizin de etkisi ile satışlara yansıdı. Tüccarlar ise tahsilat konusunda sıkıntı yaşıyor" dedi.



Gümüşoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Halinde geçen ay 1,5 TL olan patlıcanın 3 TL'ye, 2,5-3 TL olan fasulyenin 5 TL'ye, 1-1,5 civarındaki dolma, çarli, sivri gibi biberin değişik türlerinin 2,5-3,5 TL'ye, 60 kuruştan satılan domatesin 1,5 TL'ye, 60-70 kuruş arası olan salatalığın 1,20-1,30 TL'ye, 50 kuruş olan karnabaharın ise 1 TL'ye kadar çıktığını bildirdi.



Birkaç haftasonra fiyatlar düşer



Gümüşoğlu, son günlerde güneşli giden havalarla önümüzdeki günlerde yeniden ürün bolluğu beklediklerini, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.



Mersin halinden yurdun önemli bölümüne ürün gittiğini anlatan Gümüşoğlu, "Yöremizdeki seralardan bir kaç hafta içinde ürün almaya başlayacağız. Bu ürünlerle vatandaşlarımız da ucuz sebze tüketecek" dedi.



‘Tüccar satıyor parasını alamıyor’



Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Hal Müdürü Mustafa Berktaş da Mersin haline göre daha düşük kaliteli ürünlerin geldiği Adana halinde, geçen ay 70 kuruş civarında olan salatalığın 1,25 TL'ye, 30-40 kuruş civarındaki domatesin 1-1,5 TL'ye, 1 TL olan sivri biberin fiyatının ise 2,5-3 TL'ye kadar yükseldiğini bildirdi.



Fiyatların artmasının yanında çoğu tüccarın ve komisyoncunun da sattığı ürünün karşılığını alamadığını anlatan Berktaş, "parasını alamayan büyük sıkıntı yaşıyor. Önümüzdeki günlerde havaların ısınması ve fiyatların düşmesi ile piyasanın canlanmasını bekliyoruz" dedi.

