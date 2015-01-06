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Ekonomi

Sebzelerin fiyatı tarladan markete altıya katlanıyor

Soğuk ve yağışlı havadan etkilenen tarlalarda bazı mahsuller zarar gördü ve hasat düştü

06 Ocak 2015 11:46

Son haftalarda etkilisini iyice artıran kış mevsimi, mutfak enflasyonunu yükseltiyor. Soğuk ve yağışlı havadan etkilenen tarlalarda bazı mahsuller zarar gördü ve hasat düştü. Buna rağmen tarlada fiyatlar fazla yükselmedi. Ancak aracılar, “soğuk havayı bahane ederek” fiyatları yukarı taşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), fiyatlardaki yükselişin aracı kârlarından kaynaklandığını, tarla ile market arasındaki fiyat farkının 5-6 kata kadar yükseldiğini bildirdi.

Milleyet'te yer alan habere göre, çiftçinin cefa çektiğini, aracıların ise sefa sürdüğünü savunan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar şunları söyledi:

“Üretici ve market arasındaki fiyat farkı maydanozda yüzde 570, portakalda yüzde 436, mandalinada yüzde 331'i buluyor. Tarlada 12 kuruş olan bir demet maydanozun fiyatı markette 77 kuruşa, yani 6.7 katına çıkıyor. Yine bahçede kilogramı 42 kuruş olan portakal, markette 2 lira 25 kuruş oluyor. Bu kadar fiyat farkı olur mu? Yağmur çamur, kar kış demeden gece gündüz çalışan, üretimin her türlü eziyetini çeken çiftçimiz 1 kazanırken, aracı 3-4 kazanıyor” diye konuştu. Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye'de yaşanan krizin mandalinada arz fazlası oluşturduğuna dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti: “Üreticide narenciye fiyatları pazarlama problemi yüzünden düştü. Üreticide fiyatı en fazla düşen yeşil soğanda, talepteki daralmaya bağlı olarak fiyatlar geriledi. Yani tarlada fiyatlar düşmesine rağmen üretici-tüketici fiyat farkının bu kadar yüksek olması manidardır.”

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