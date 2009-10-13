Sebzeden değil, kozalaktan kazandılar

Bu sezon 350 ton kozalak toplamayı hedeflediklerini ancak, 485 ton toplandığını belirten Üstüner, toplama işi karşılığında da köylülere 266 bin TL nakit para ödemesi yaptıklarını söyledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bu sezon yetiştirdiği sebzeyi satamayan köylülerin, kozalak toplama işine yöneldiği, bu nedenle toplanan kozalak miktarında 485 ton ile rekor kırıldığı, toplayıcılara toplam 266 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Erdoğan Üstüner, yaptığı açıklamada, 2 bin 68 kilometrekare yüz ölçüme sahip Erdemli'nin, orman varlığı ile ülke ekonomisi için önemli yere sahip olduğunu, doğanın verdiği bu zenginliğin köylüye gelir kapısı açtığını belirtti.



Üstüner, özellikle kırsal kesimdeki vatandaşların bu sezon ürettiği sebzelerin para etmediğini, ekonomik sıkıntı içine giren üreticinin imdadına kozalak toplama işinin yetiştiğini belirterek, “Çiftçi umudunu kozalağa bağlayınca bugüne dek en yüksek tonaja ulaştık” dedi.



Sebzesini peşin paraya satamayan üreticinin, topladığı kozalağın karşılığını anında nakit olarak aldığını ifade eden Üstüner, “Sebzeden zarar edenler kozalak parası ile borçlarını ödedi. Gelinlik kızlar çeyiz paralarını kazanırken köylüler kozalak toplamak için tüm işlerini bıraktı” diye konuştu.



Üstüner, rekor seviyede toplanan kozalak tohumlarından 140 tonunu Silifke'ye, 22 tonunu Ankara, Eskişehir ve Mersin Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü fidanlıklarına gönderdiklerini belirtti.



Kozalağın 10 tonunu Erdemli'de geçen yıl oluşturdukları fidanlık için ayırdıklarını ifade eden Üstüner, kalan 313 tonluk bölümün ise kasım ayı başlarında Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel Müdürü Hanefi Avcı'nın katılımı ile dekara 400 kilo olmak üzere 800 hektar sahaya ekiminin yapılacağını söyledi.



KÖYLÜNÜN SEVİNCİ



Bu arada, Erdemli Kaymakamı İbrahim Özefe, köylüleri ziyaret ederek, vatandaşların orman varlıklarının ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisinde hareket ettiklerini görmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.



Özefe, orman varlıkları içinde sedir ağaçlarının Erdemli'nin ve Toroslar'ın marka ağacı olarak ortaya çıktığının belirlendiğini kaydederek, ormanların ve sedir ağaçlarının korunması adına köylülerin el birliği içinde olmalarının sevindirici olduğunu bildirdi.