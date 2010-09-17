-SEBZE VE MEYVELERE ''TM'' DAMGASI ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Zorunlu standarta uygun olarak ihraç edilen kayısı, elma, erik, taze fasulye, taze bezelye, kavun, patlıcan, ceviz, Antep fıstığı, işlenmiş iç fındık, kabuklu fındık, çekirdekli kuru üzümlerin ambalajına ''Türk Malı'' ibaresi de yazılacak. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın, ihracatta zorunlu olarak uygulanan kayısı standardının revizyonu ile elma, erik, taze fasulye, taze bezelye, kavun, patlıcan, ceviz, Antep fıstığı (iç), işlenmiş iç fındık, kabuklu fındık, çekirdekli kuru üzüm standartlarının tadiline ilişkin dış ticarette standardizasyon tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İhracatta zorunlu olarak uygulanan bu sebze ve meyvelere ilişkin standartların ambalajlarının işaretlenmesine ilişkin bölümleri yenileyen tebliğ, 15 gün sonra yürürlükte olacak. TSE tarafından tadil edilen Elma Standardı'na göre, elma ambalajları üzerine, ''imalatçı, ihracatçı, ithalatçı, ambalajlayıcı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası ve firma adresi (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, 'Türk Malı' anlamına gelen bir ibare) okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılacak veya basılacak. Ayrıca, standardın işaret ve numarası, boyu, istifli yerleştirilenlerde meyve sayısı, net kütlesi, firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihine ilişkin bilgilere de yer verilecek. Ambalajların işaretlenmesine ilişkin bölümleri değiştirilen erik, taze fasulye, taze bezelye (iç), kavun, patlıcan, ceviz, Antep fıstığı, işlenmiş iç fındık, kabuklu fındık, çekirdekli kuru üzüm standartları uyarınca, ambalajlar üzerine, ''imalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası, açık adresi (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, 'Türkiye'de Üretilmiştir, Türkiye'de İşlenmiştir, Türk Malı vb.' ibarelerinden biri) okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılacak veya basılacak. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olacak. Ayrıca, standardın işaret ve numarası, boyu, istifli yerleştirilenlerde meyve sayısı, net kütlesi, firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihine ilişkin bilgilere de yer verilecek. Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe'nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilecek. Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görülebilir bir yerine yerleştirilecek.