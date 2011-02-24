-SEBZE VE MEYVELERE 'AKILLI NAYLON POŞET' TARSUS (A.A) - 24.02.2011 - Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, içine konulan sebze ve meyvelerin bozulmadan aylarca muhafaza edilmesini sağlayan naylon poşet üretti. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 milyon lira yatırımla birkaç ay önce kurulan fabrikada üretilen ''Akıllı Naylon Poşetler'' sayesinde taze sebze ve meyveler ilk günkü tazeliğini aylarca koruyabiliyor. Maraton Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Biçer, 3 milyon TL'lik yatırım ve 2,5 yıl süren ve 500 bin TL'ye mal olan AR-GE çalışmasıyla ürettiği poşetin özellikle ihracatçıların en büyük sorunu olan sebze meyve bozulmalarına karşı işini kolaylaştırdığını bildirdi. Biçer, bin 600 metre karelik kapalı alanı olan tesiste üretilen ve 'Sihirli Taze Yaşam'' anlamına gelen ''Magic Live Fresh'' adı verilen modifiye atmosfer naylonu üretiminde aldıkları ilk olumlu tepkilerin ardından seri üretime geçtiklerini kaydetti. 5 kiloluk kasalar için 10-15 kilogram ürün alabilen naylon poşetlerin yanı sıra çiçekçiler için daha büyük poşetler ürettiklerini ifade eden Biçer, ''İhracatçılara özel poşetlerin yanı sıra marketlerde satılmak üzere içinde 10 adet 2'şer kilo ürün alan poşetler de üretiyoruz. Bu üretimimiz tamamen perakende müşterilere yönelik. Bu poşetler sadece bir defalık kullanılmıyor, temiz tutulduğu takdirde uzun süre poşetlerden yararlanılabilir'' dedi. -''AKILLI NAYLON POŞETİN ÖZELLİKLERİ'' Serdal Biçer, ''Magic Live Fresh'' modifiye atmosfer naylonunun iç ortamda karbondioksit ve oksijen oranını dengeleyerek içerisindeki ürünün depolama ve raf ömrünü uzattığını, naylonun içine konulan meyve, sebze ve çiçeklerin familyasına göre ürettiği olgunlaşmayı hızlandıran etil, etil alkol, sülfirik asit ve amonyum gibi gazları, iç ortamdan dış ortama atmayı sağladığını vurguladı. Böylece zararlı gazlar ve alkollerin küflerin iç ortamda yaşama şansı bulamadığını ve raf ömrününün uzayarak tazeliğinin korunmuş olacağını ifade eden Biçer, şunları kaydetti: ''Meyve, sebze ve çiçekler hasattan sonra etilen gazı çıkarır. Bu etilen gazına maruz kalması sonucu meyve ve sebze ile çiçeklerde yaşlanma ve bozulma olur. Magic Live Fresh modifiye atmosfer naylonu sıradan torbaların aksine nefes alıp, verebilen bir ambalajdır. İçerisindeki gazları dışarı atarak içindeki ürünün ömrünü uzatır, tazeliğini uzun süre korur. Bu poşet sayesinde bir günde bozulan tere gibi nazik yeşillik türleri bile en az bir ay süreyle tazeliğini koruyor.'' Biçer, akıllı naylonu antisisleme tedavisi uygulayarak küf ve bakteri oluşmasını engellediğini ve içindeki nem oranını en aza indirdiğini, herhangi bir kimyasal da içermediğini vurguladı.