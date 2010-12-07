-SEBZE VE MEYVE FİYATLARI DÜŞTÜ ANTALYA (A.A) - 07.12.2010 - Antalya'da geçen hafta yaşanan sıcak havanın etkisiyle Toptancı Hali'nde sebze ve meyve fiyatları haftaya düşüşle başladı. Avrupa'da kara kış hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin bir çok ilinde de soğuk hava kendisini göstermeye başlarken, Antalya'da geçen hafta sıcak hava hakim oldu. Sıcak hava seralarda ürünün erken gelişmesine yol açtı ve bu nedenle bol miktarda ürün elde edildi. Toptancı Hali'ne de bol miktarda ürün girişi oldu, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş sürdü. Antalya Toptancı Hal Müdürlüğü yetkilileri, geçen hafta yaşanan sıcakların sona ermesine rağmen fiyatlardaki etkisinin sürdüğünü ve bol miktarda ürün girişinin fiyatlardaki düşüş trendini sürdürdüğünü kaydettiler. Edinilen bilgiye göre, birinci kalite dolmalık biberin fiyatı 70 Kuruş, Kaliforniya biberinin 50 kuruş, muhacir biberin 10 kuruş, cam sera domatesinin 10 kuruş, çeri domatesinin 50 kuruş, taze fasulyenin 20 kuruş, ıspanağın 50 kuruş, karnabaharın 30 kuruş, aysberg marulun 10 kuruş, düz marulun 30 kuruş, kıvırcık marulun fiyatı ise 30 kuruş düştü. Greyfurt, elma, yerli muz ve portakal fiyatları da geçen haftaya göre düşüş gösterdi. Patlıcan fiyatları geçen haftaki değerini korudu. limon fiyatları ise 10 kuruş, salatalık 40 kuruş arttı.