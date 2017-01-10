Sebze meyvede fiyat yüzde 400'e yakın arttı

Yoğun kar yağışı sebze-meyve fiyatlarını vurdu. Fiyatlar yüzde 300-400 seviyesinde arttı. TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, "Fırsatçılık yapıyorlar. Birkaç kişi fiyatları belirliyor. Bu resmen vicdansızlık" dedi.



Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Başkanı Burhan Er, üretim bölgelerinde malın az olduğunu belirtti. Er, şöyle konuştu: "Birileri fırsatçılık yapıyor. Tekelleşme var. 3-4 kişi fiyat belirliyor. Adeta eczanede satılan ilaç muamelesi yapılıyor. Fiyatlarda yüzde 300-400'lük bir artış var. Sivri biber kimi yerde 7-8 liraya kimi yerde 10-15 liraya satılıyor. Yine karnabahar Etiler'de 9 liraya satıldığını duydum. Evet, yollarda sıkıntı var. Benim kendi mal dolu kamyonum Afyon-Kütahya arasında kardan dolayı bekliyor. Ancak, ne olursa olsun fırsatçılık yapılmamalı. Hale gelen ürün, düşük bir kâr konularak satılıyor. Çünkü depolama imkanımız yok. Ancak birkaç tüccar haksız kazanç uğruna fiyatları yükseltiyor."

Karnabaharın üreticiden çıkış fiyatı 3 liraya ulaştı





Kışlık sebze üretiminde önde gelen Bursa ve Bilecik'te etkili olan kış şartları nedeniyle büyüyemeyen ve hasat edilemeyen karnabaharın üreticiden çıkış fiyatı 3 liraya ulaştı. Bursa'nın Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yaptığı açıklamada, Yenişehir Ovası'nda yaklaşık 7 bin dönümde karnabahar üretildiğini belirterek, bu sebzenin büyük şehirlere ve yakın kentlere gönderildiğini söyledi.

‘Karnabahar kış aylarında aşırı soğuklarda fazla büyümez'

Karnabaharın zor şartlarda yetişen bir ürün olduğunu ancak son günlerde kışın sert geçtiğini belirten Aktaş, "Üreticiler kışın üretir ve hasadını yapar. Karnabahar kış aylarında aşırı soğuklarda fazla büyümez. Bakıyoruz pazarlarda karnabahar fiyatları 6-7 liraya dayanmış. Üreticilerin bu paraları kazanması mümkün değil. Çiftçiler karnabaharı bu dönemde en fazla 3 liradan satabiliyor" dedi. Ovada karnabahar üreten Kadir Akalın ise bu ürünün üreticiden çıkış fiyatının kar yağışı ve soğukların etkisiyle 1.5-2 liradan 2.5-3 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Büyüme yavaşladığı ve istenilen boyuta gelmediği için hasat edilmiyor. Talepleri karşılayamayınca da fiyatlar yükseliyor" diye konuştu. Yaklaşık 2 bin ton karnabahar üretiminin yapıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinden üretici Murat Beyhan da karnabaharı hasat edemedikleri için fiyatların yükseldiğini söyledi.



Normalde bu dönemde tanesi en fazla 3 lira olması gereken karnabaharın tüketiciye 6-7 liradan ulaşmaya başladığını dile getiren Beyhan, şunları kaydetti:



‘Son yılların en yoğun kar yağışı oldu'

"Hava şartları bu şekilde devam ederse hasat yapma şansımız çok düşük. Kentte son yılların en yoğun kar yağışı oldu. Bölgemizde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar geriledi. Ürün kar altında. Bu kadar ağır kış şartları kış sebzesini olumsuz etkiliyor. Normalde tane fiyatı 4 kilograma kadar ulaşması gereken karnabahar 2 kilogramda kaldı. Bu hafta içinde de kar yağışı bekleniyor. Tüketiciler yüksek fiyattan üreticiler de ürünü tarladan hasat edememekten mağdur." Mersin'de önceki hafta yaşanan sel nedeniyle birçok sera zarar görürken, Erdemli ilçesindeki seralarda yetiştirilen salkım domatesin fiyatı üretici tarafından 2.5 ile 3 lira arasından satışa sunuluyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı (EZO) Rasim Şahin, ilçedeki seraları ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yurdu etkisi altına alan kötü hava şartlarının özellikle Doğu Akdeniz'de sel felaketiyle birlikte kendini gösterdiğini, bunun da domates fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

‘20 gün önce domates fiyatları 70 kuruşken…'

Yaklaşık 20 gün önce örtü altında yetiştirilen domateslerin yeterli alıcısının bulunmaması nedeniyle fiyatının 70 kuruşa kadar düştüğünü ancak hava şartlarının değişmesiyle fiyatların bir anda yükseldiğini anlatan Şahin, "Mersin'de 20 gün önce domates fiyatları 70 kuruşken hava şartlarıyla birlikte 2.5 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesine en büyük etken Mersin bölgesinde yaşanan sel afeti ile soğuğun etkisi ve güneşli havanın olmaması. İklim şartları hasadı da etkiliyor. Normalde geçen yıllarda 1 hafta, 10 günde topladığımız domatesleri soğuk nedeniyle aşağı yukarı 20 gün, 1 aylık süre zarfında toplayabiliyoruz. Domates dalında güneş görmediği için bir türlü kızarmıyor bu da piyasada ürünün az olmasına neden oluyor. Domates piyasa arzını karşılamıyor ve fiyatların da yükselmesine neden oluyor" diye konuştu. Şahin, ilçe genelinde örtü altında 20 bin dönüm alanda yaklaşık 200 bin ton domates üretildiğini, son yıllarda normal sofralık domatesin yanında salkım ve çeri domatesinin de üretilmeye başladığını aktardı. Salkım domatesin halden 3 liraya yakın fiyatlarla satın alınıyor olmasının üreticinin yüzünün gülmesine neden olduğunu bildiren Şahin, "Domatesteki bu fiyatların ilerleyen günlerde de devam etmesini bekliyoruz" dedi.



