Sebze meyve satışına ilişkin yeni düzenleme: Patates en fazla 50 kilo paketlenebilecek; bazı ürünler soğuk zincire tabi tutulacak

Sebze ve meyvelerin taşınmasından satışına kadar pek çok konuda düzenleme yapıldı. Patates en fazla 50 kilogramlık paketler halinde satılacak. Yeni standartlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartları yeniden belirledi.

Tebliğ; malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacak. Mallar uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak, ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

Tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir ambalajlar, tebliğde belirtilen boyutlardaki paletlere tam yerleştirilebilecek şekilde uygun ebatlarda olacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

Patates en fazla 50 kilo paketlenebilecek

Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlanmasında ambalaj boyutları ile dezenfekte zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmayabilecek. Söz konusu ürünler için uygun boyutlarda ambalajlar kullanılırken, patates, kuru soğan ve tatlı patateslere yönelik ambalajlar; file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklinde, en fazla 50 kilogram ağırlığında olacak. Dolu ambalajlar ise en fazla 30 kg ağırlığında olacak.

Doğrudan satışlarda ambalaj hükümleri uygulanmayacak

Üreticilerin, ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere satması durumunda, ambalajlara ilişkin hükümler uygulanmayacak. Tebliğin yer alan soğuk zincire tabi ürünler listesindeki malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar, soğuk zincire uygun olacak. Malların ambalajlanmasına dair tebliğde düzenlenmeyen hususlarda TSE’nin standartları uygulanacak. (ANKA)