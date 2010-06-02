Sebze-meyve ile enflasyonda düştü

T24- Yaz-meyve sebzeleri çıktı, enflasyonun ateşi söndü. Mayıs ayında meyve-sebze fiyatları düşünce enflasyon da geriledi. İstanbul'da tüketici fiyatları 0.64, üretici fiyatları ise yüzde 1.18 azaldı.
İstanbul Ticaret Odası'nın her ayın birinde açıkladığı İstanbul ili enflasyon fiyatları mayıs ayında yüzleri güldürdü.
İstanbul genelinde tüketici fiyatları 0.64 düşüşle yıllık olarak 10.60'a indi.
Üretici fiyatları ise mayıs ayında yüzde 1.18 azalarak yıllıkda 9.60'a düştü.
Mayıs ayında et, balık ve kümes hayvanı fiyatları yüzde 2.46 artarken, meyve ve sebze fiyatları yüzde 12.64 azaldı.