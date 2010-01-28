Sebze meyve fiyatları yüzde 20 ucuzlayacak

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, hal yasası ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni sistemin bütünüyle ele alındığında yeni düzenlemeyle sebze meyve fiyatlarının yüzde 20 ucuzlayacağını söyledi.



Bakan Ergün, kamuoyunda “Hal Yasası” olarak bilinen yasaya ilişkin de bu konuda bir rahatsızlık olmadığını, buna ilişkin tasarının Genel Kurula sevk edecek şekilde komisyondan çok geniş katılımla geçtiğini hatırlattı.



Tasarıya, sevk ettikleri şeklin ana omurgası korunmak üzere, alınan görüşler doğrultusunda beklentilere cevap veren hususları içeren noktalar konulduğunu kaydeden Ergün, belediyelerin rüsumlarının hal içinde yüzde 2'den 1'e düştüğünü, hal dışında yüzde 15'ten yüzde 2'ye düştüğünü, ancak yeni getirilen ürün künyesi ve bildirim sisteminin kayıt dışılığı yüzde 70'e varan sebze meyve ticaretini tamamen kayıt altına alan mekanizma oluşturacağını söyledi.



Ergün, tasarının bu haliyle belediyeler açısından, kayıt dışı yüzde 30 ticaretten yüzde 2 rüsum alınırken, üstüne yüzde 70 daha konulduğu için rüsum düşse de daha fazla gelir elde etme avantajı getirdiğini, hal komisyoncularının yüzde 6'lık komisyonun yeniden yüzde 8'e çıkarıldığını, bu sistemin bütünüyle ele alındığında sebze meyve fiyatlarını yüzde 20 civarında ucuzlatacağını kaydetti.





"Sanayi kapasite kullanım oranlarında trend yukarı yönlü"



Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretimi ve kapasite kullanımlarında trendin yükseliş istikametinde olduğunu, güven endekslerinde de aynı trendin görüldüğünü bildirdi.



Ergün, “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı” sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sanayi üretiminde de kapasite kullanım oranında da 2009 yılının Mart ayından itibaren bir yükseliş trendi olduğunu, mart ayından 2009 Aralık ayına gelindiğinde yükseliş trendi görüldüğünü söyledi.





Bu trendin kalıcı ve sürdürülebilir olmasının önemine dikkati çeken Ergün, zaman zaman aydan aya artışların farklılık gösterebileceğini, baz etkisinin olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:



“Baz etkisi çok iyi olduğunuz zamanda da var. Bir olumsuzluk, bir dış şokla karşılaştığınız zaman, çok iyi zamanda dış şokla karşılaştığınızda aniden çok kötü durumla karşılaşırsınız. O zaman da o iyi durumun baz etkisiyle, onunla mukayese edildiğinizde ne kadar tahribat gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. Şimdi de bir kötü durumun baz etkisiyle karşı karşıya kalacağız. Ama bu tür mukayeseler, baz etkisiyle oluşan mukayeselerden ziyade, trende bakmak lazım. Trend, sanayi üretimi ve kapasite kullanımlarında yükseliş istikametindedir.



Güven endekslerinde de aynı trend söz konusudur. Bu trendi kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek önemlidir. Yoksa kırılmalara takılırsak, kırılmalarda bir moral çöküntüsü içine girerseniz, ya da çift haneli rakamlarda 'tamam bu iş bitti, artık çok rahatız, bundan sonra hiçbir sıkıntımız olmaz' gibi bir rehavete kapılırsak, ikisi de gerçekçi değil. Gerçekçi olan şudur; istikrarlı, kalıcı bir yükseliş trendi içinde olmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir.”





Doğal gaz zammı...



Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, petrol fiyatlarının artışı nedeniyle şubat ayında doğal gaz zammı olabileceği yönündeki beklentiler ve bunun sanayi sektörünü nasıl etkileyeceğine ilişkin sorular üzerine ise “Biz sanayi sektörünün etkilenmeyeceği ya da en az etkileneceği bir karar çıkmasını istiyoruz. Enerji girdilerinin çok yüksek olması, sanayide rekabeti olumsuz etkileyen bir unsur olacaktır. Umarız üretimi, rekabeti olumsuz etkileyecek boyutlarda bir fiyatla karşılaşmayız” dedi.