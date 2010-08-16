Sebze-meyve fiyatları artıyor

T24- Hava sıcaklığının fazla olması, talebin de canlanması nedeniyle bazı meyve ve sebze fiyatları artmaya başladı. Karpuzun kilosu 1 liraya, salatalığın kilosu 2 liraya, yeşil fasulyenin kilosu ise 2,5 liraya çıktı.

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı hava sıcaklığının bazı ürünlerin üretimini olumsuz yönde etkilediğini, Ramazan nedeniyle talebin da fazla olması sonucu da fiyatlarda artış olduğunu söyledi.

Yüksel Tavşan, en çok karpuz, salatalık ve yeşil fasulye fiyatlarında artış meydana geldiğini kaydederek ''Hava sıcaklığının fazla olması sonucu karpuzun bir bölümü tarlada yandı. Salatalık üretimi de hava sıcaklığı nedeniyle istenen düzeyde yapılamadı. Yeşil fasulye de sıcaklardan etkilendi. Talep fazla üretim az olunca fiyatlar artmaya başladı. Hava sıcaklığının fazla olması ve talebin canlanması fiyatların artmasına neden oldu'' dedi.

Yüksel Tavşan, sıcaklarda tatlı yerine meyve tüketiminin tercih edilmesinin de meyve fiyatlarını artırdığını ifade ederek ''Beslenme uzmanları yaz sıcağında tatlı yerine meyve yenilmesini öneriyor. Ramazanın ilk haftasında meyve talebi de fazla oldu ve fiyatlar artmaya başladı. Gelecek hafta fiyatlar yeniden dengelenir. Domates süpriz yapıp yeniden artabilir'' diye konuştu.