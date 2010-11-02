-SEBZE FİYATLARI UCUZLUYOR ANTALYA (A.A) - 02.11.2010 - Turizm sezonunun sona ermesi, hava sıcaklıklarının artması ve ürünün bollaşması nedeniyle, başta domates olmak üzere sebze fiyatları düşmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden edinilen bilgiye göre, turizm sezonunun sona ermesi nedeniyle otellerin kapanması ve alımın azalması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve seralarda ürünün bollaşması nedeniyle geçen ay zirve yapan sebze fiyatları ucuzluyor. Toptancı Hali'nde geçen haftaya göre birinci kalite bamyanın fiyatı 50 kuruş, dolmalık biberin 70 kuruş, kapya biberin 100 kuruş, muhacir biberin 30 kuruş, sivri biberin fiyatı 40 kuruş ucuzladı. Brokolinin fiyatı ise kilogramda 70 kuruş düştü. Geçen ay ürün olmadığı gerekçesiyle fiyatı marketlerde ve pazarda 10 liraya kadar çıkan domates ise seralarda ürünün bollaşması ve pazara bol girmesi nedeniyle 3,40 liradan alıcı buldu. Kahvaltılık çeri domatesi de geçen haftaki değerini koruyarak 7,00 liradan satıldı. Kış sebzesi ıspanağın fiyatı 20 kuruş, kabağın 30 kuruş, karnabaharın 60 kuruş, aysberg marulun 40 kuruş düştü. Düz marul geçen haftaki fiyatını koruyarak 2 liradan alıcı buldu, kıvırcık marul da geçen haftaki değerini koruyarak 1,90 liradan işlem gördü. Patlıcanın fiyatı 40-60 kuruş, pırasanın 50 kuruş, salatalığın fiyatı da 30 kuruş birden düştü. Yerli sarımsak, geçen haftaya göre fiyatı 50 kuruş artarak 10 liradan alıcı bulurken, ithal sarımsak kilosu da 10 liradan satıldı. Yetkililer, sera ürününün gelmesiyle pazarda sebzenin bollaştığını bildirdiler. Turizm sezonunun sona ermesi nedeniyle otel ve tatil köylerinin de yavaş yavaş kapanmaya başladığını ve sebzelere talebin azaldığını kaydeden yetkililer, seralarda ürünün artması ve pazara bol miktarda ürün girişinin de fiyatların düşmesinde etken olduğunu vurguladılar. Yetkililer, Kurban Bayramı öncesi fiyatlarda olağanüstü bir durum olmaz ise artış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi nedeniyle de ürünün daha da bollaşacağını belirttiler.