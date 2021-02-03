Sebze fiyatları düşerken, meyve fiyatları yüzde 76 arttı

Sebze fiyat endeksi aylık yüzde 9,65, yıllık yüzde 16,92 azalış gösterirken, meyve fiyat endeksi ise aylık yüzde 3,30, yıllık ise 76.23 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Ocak ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre domateste aylık yüzde 3,54, sebzede yüzde 17,83 ve meyvede yüzde 11,75 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre domateste yıllık yüzde 25,10, sebzede yüzde 31,81 ve meyvede yüzde 50,63 azalış gösterdi.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, domates miktar endeksinde son 6 yılın ocak aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 25,10 azalışla gerçekleşirken, fiyatta da yine rekor yıllık değişim yüzde 44,10 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Domateste 2021 yılı Ocak ayında, işlem miktarı azalışından çok daha yüksek düzeyde fiyat düşüşü yaşandı.

Sebze miktar endeksinde son 6 yılın ocak aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 31,81 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Fiyat endeksinde ise yüzde 16,92'lik azalışla 2018 yılından sonraki en yüksek düşüş yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.

Miktarda azalış, fiyatta yükseliş

Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti.

Son altı yıllık ocak ayı gerçekleşmelerine göre miktarda yüzde 50,63'lük azalış ve fiyatta yüzde 76,23'lük artış ile 2021 yılı Ocak ayı meyvede rekorlar oluşturdu.

Son 2 yıla göre sebzenin fiyatı düştü

Aylık gerçekleşmelere bakıldığında, bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 3,54 azalış gösterirken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 33,78 azaldı. Aylık değişimde, miktar ve fiyat endeksleri önceki iki yıldan farklı seyirler izledi.

Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerine bakıldığında, sebze işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 17,83 ve fiyat endeksi ise yüzde 9,65 azalış gösterdi. Sebzede 2021 yılı Ocak ayında, önceki iki yıla göre miktarda benzer bir eğilim gösterirken fiyatta ise açık ara düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 11.75 azalış gösterirken işlem fiyat endeksi ise yüzde 3.30'luk bir artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ocak ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine benzer eğilim gösterdi.