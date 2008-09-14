Sebze fiyatları dibe vurdu

İç Anadolu'da bu dönemde bölgesel üretimin fazla olması, sebze fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 95'e varan oranlarda ucuzlattı.



İç Anadolu'da sebze üretimi yaz aylarının sonlarına doğru en üst seviyeye çıkıyor. Ağustos ve Eylül aylarında hasadın arttığı Konya gibi birçok kentte pazar ve marketlerde sebze bolluğu yaşanıyor. Bu dönemde sahil kentlerinden gelen ürünler daha az ilgi görüyor.

Ramazan ayında alışverişlerin artmasına, bazı gıda fiyatlarının yükselmesine rağmen sebze fiyatları ürün bolluğu nedeniyle ucuzladı. Bir çok ürünün fiyatı, geçen yıla göre büyük ölçüde düştü.

KTO'nun fiyat araştırmaları raporuna göre, geçen yıl bu dönemde 10,59 YTL'ye satılan patlıcan yüzde 95,37 ucuzlayarak 49 YKr'ye, 1 YTL'ye alıcı bulan domates yüzde 60 indirimle 39 YKr'ye, 1,49 YTL'den verilen salatalık ise yüzde 50 ucuzlayarak 49 YKr'ye düştü.

Diğer sebzelerden taze fasulye yüzde 36, maydanoz, yeşil biber ve kabak yüzde 25, marul yüzde 20, lahana yüzde 14 ucuzladı.

Bazı sebze ürünlerindeki son 1 aylık ucuzlama da dikkati çekiyor. Patlıcanın fiyatı son 1 ayda yüzde 50, yeşil biberin yüzde 40, kuru soğanın yüzde 46, patatesin yüzde 7 oranında düştü.

Son 1 yılda üretimine ve arz-talep dengesine göre bazı meyve fiyatlarında da önemli düşüşler görüldü. Karpuz ve üzüm yüzde 40, şeftali yüzde 30, erik yüzde 25 oranında ucuzladı.

Meyvelerin son 1 aylık düşüşlerine bakıldığında ise elmanın ve armudun fiyatı yüzde 23, kavunun yüzde 25, üzümün yüzde 48, karpuzun ise yüzde 69 oranında geriledi. (AA)

