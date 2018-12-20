Şebnem Korur Fincancı'nın hapis cezasına Almanya'dan tepki

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı‘nın ertelemesiz 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması, kısa bir süre önce “Barış Ödülü“ aldığı Almanya‘nın Hessen eyaletinde tepkilere neden oldu.

bianet'ten Gürsel Köksal'ın haberine göre, Prof. Dr. Korur Fincancı‘ya verilen “Hessen Barış Ödülü“nün arkasındaki kuruluşlardan Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfı (Peace Research Institute Frankfurt ) Genel Müdürü Prof. Dr. Nicole Deitelhoff, yönetim adına şu açıklamayı yaptı:

“Şebnem Korur Fincancı, işkence konusunu aydınlatma ve işkencenin dokümantasyonu alanındaki çalışmalarından dolayı Hessen Barış Ödülü‘nü almıştı. Kendisi ‘Bu suça ortak olmayacağız‘ bildirisini imzalayan pek çok kişi arasında yer alıyordu.

Barışçı müzakerelere çağrı yapan dilekçeler terör propagandası olamaz. Hessen Barış ve Çatışma Araştırmaları Vakfı, barış ve insan hakları için barışçı yollarla mücadele eden herkesle dayanışma içindedir.“

Ne olmuştu?

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın karar duruşması görülmüştü.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Korur-Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezada indirime gidilmedi, erteleme yapılmadı. Dosya, İstinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecek.