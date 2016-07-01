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Gündem

Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu'nun ardından Ahmet Nesin de tahliye edildi

Nesin tahliye haberini Twitter üzerinden duyurdu

01 Temmuz 2016 19:22

Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıylaTürkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ile birlikte tutuklanan Ahmet Aziz Nesin tahliye edildi. 

Fincancı ve Önderoğlu'nun dün tahliye edilmesinin ardından Gazeteci Yazar Nesin'in mahkemesi bugüne kalmıştı. 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddia edilen Nesin hakkında bugün tahliye kararı verildi.

Tahliyesinin ardından ilk açıklamayı Twitter'dan yapan Nesin "Tahliye edildim arkadaşlar. Barış ve demokrasi aşkına destek veren herkese teşekkürler" yazdı.

 

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