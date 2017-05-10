Şebnem Korur Fincancı: Nuriye ve Semih açlık grevini bıraksın, biz devralalım

Akademisyen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, KHK ile ihraç edilen ve 62 gündür sürdürdükleri açlık grevinin kritik eşiğine gelen Nuriye Gülmen ve Semih Akakça için "Biz diyoruz ki Nuriye ve Semih bıraksın; açlık grevini biz devralalım" çağrısı yaptı.

“İşimizi geri istiyoruz” sloganı ile başlattıkları açlık grevinin 61. gününde fenalaşan akademisyen Nuriye Gülmen’in tıbbi müdahaleyi kabul etmediği aktarıldı. 17 kilo kaybeden Semih Öğretmen de talepleri kabul edilene kadar açlık grevini sürdüreceklerini belirtti.

Gazete Hayır‘a konuşan Prof. Fincancı'nın açıklamaları şöyle:

"Sokakta oldukları için enfeksiyon

ve iltihap oluşma riski çok yüksek"

"B 1 vitamini kullandıkları için süreç biraz uzuyor. Ama maalesef açlık grevi eylemini sokakta yaptıkları için enfeksiyon ve iltihap oluşma riski çok yüksek. Kayıplar da önemli ölçüde enfeksiyondan olur. Behiç örneğin enerji kısıtlamasıyla 250 güne kadar açlık grevi yapabilmişti. Çok ciddi doku kaybı olmuştu, yerine koyması zaman aldı ama B1 vitamini sayesinde hiçbir hasar olmadı. Nuriye’nin ve Semih’in durumu biraz farklı; enerji kısıtlaması yapmıyorlar, sokakta halay çekiyorlar. Bu sebeple enfeksiyona açık hale geliyorlar.

"Nuriye ve Semih bıraksın;

açlık grevini biz devralalım"

Biz Barış akademisyenleri olarak destek için dönüşümlü açlık grevine başladık. Biz diyoruz ki Nuriye ve Semih bıraksın; açlık grevini biz devralalım. Çağrı budur. İnsan bedeni üzerinden hele ki özgür bir insan bedeni üzerinden açlık grevini onaylamıyorum. Çünkü arkadaşlar özgürdür ve başka mücadele yöntemleri vardır. Açlık grevi başka hiçbir aracı kalmamış durumda olan insanların başvuracağı bir yöntemdir. İnsan yaşamının bu kadar değersizleştirildiği bir ülkede ve dönemde açlık grevi uygun değil. Bu insanların hayatını kurtarmanın tek yolu buysa lütfen bıraksınlar biz devralalım."