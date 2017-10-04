Şebnem Korur Fincancı dersi bıraktı: Hep bizi atacak değiller ya!

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Altınbaş Üniversitesi'ndeki derslerini sonlandırdı. Kararı sosyal medyada duyuran Fincancı, "Hep bizi atacak değilller ya" diye yazdı.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Altınbaş Üniversitesindeki derslerini bıraktı. Fincancı, kararı Altınbaş Üniversitesinin Barış İçin Akademisyenlerin sözleşmelerini yenilememesi üzerine aldığını vuguladı.

Fincancı’nın attığı tweet şöyle: “Hep bizi atacak değiller ya! Bu kez de ben Altınbaş Ü. derslerimi @BarisAkademik’e yönelik sözleşme yenilememe tutumu nedeniyle sonlandırdım”