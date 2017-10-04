T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şebnem Korur Fincancı dersi bıraktı: Hep bizi atacak değiller ya!

"Bu kez de ben sonlandırıyorum"

04 Ekim 2017 15:57

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Altınbaş Üniversitesi'ndeki derslerini sonlandırdı. Kararı sosyal medyada duyuran Fincancı, "Hep bizi atacak değilller ya" diye yazdı.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Altınbaş Üniversitesindeki derslerini bıraktı. Fincancı, kararı Altınbaş Üniversitesinin Barış İçin Akademisyenlerin sözleşmelerini yenilememesi üzerine aldığını vuguladı.

Fincancı’nın attığı tweet şöyle: “Hep bizi atacak değiller ya! Bu kez de ben Altınbaş Ü. derslerimi @BarisAkademik’e yönelik sözleşme yenilememe tutumu nedeniyle sonlandırdım” 

ETİKETLER

Şebnem Korur FincancıAkademisyenİnsan hakları savunucusuders bıraktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24