Şebnem Kısaparmak: Erkek nişanlıyken aldatabilir



T24 -

Kanal 7’de yayınlanan ‘Güzel Günler’ adlı programda Şebnem Kısaparmak ile yayına telefonla katılan bir kadın izleyici arasındaki ilginç diyalog tartışma yarattı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre; halen evli olduğu eşinin nişanlılıkları süresince kendisini aldattığını ve olayı fotoğraflardan öğrendiğini belirten izleyicinin, “Eşim beni nişanlıyken aldattı. Arada sırada aklıma geliyor. Nasıl davranmalıyım?” sorusu üzerine Kısaparmak şu yanıtı verdi:“Nişanlıyken yapmış. Fiziksel bir beraberlik. Seninle bunu yaşayamayacağı için birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış. Erkeklerin yaptığı, doğal bir şey. Ama eşine evine güven, evladınız olacak. Hayat güzel olacak...”Şebnem Kısaparmak bu sözleri sarfederken stüdyonun neredeyse tamamını oluşturan kadın konukların Kısaparmak'ı ayakta alkışlaması ise dikkat çekti.